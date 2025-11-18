Black Friday PC gamer : de 500 à 700 euros de réduction, les meilleurs prix et offres
Le Black Friday 2025 débute dans quelques jours et les premières offres sont déjà dévoilées.
Le début des hostilités du Black Friday est prévu pour le 28 novembre, mais des premières offres sont déjà présentes sur de nombreux marchands. Et dans un monde où le numérique occupe une place centrale, le PC gamer s'impose comme bien plus qu'un simple outil de divertissement. Pensé pour la performance, il incarne à la fois confort et polyvalence. Premier atout : la puissance. Grâce à des composants de dernière génération comme les processeurs multicœurs, cartes graphiques dédiées, SSD ultrarapides – il garantit une fluidité sans faille, que l'on explore un univers virtuel, que l'on édite une vidéo 4K ou que l'on travaille sur des projets complexes. À cela s'ajoute le confort visuel : écrans haute définition, taux de rafraîchissement élevés, gestion fine des couleurs. Autant d'éléments qui réduisent la fatigue oculaire et transforment chaque session en expérience immersive.
PC portable gamer
PC fixe Gamer
Ecrans PC gamer
Pour choisir un bon écran gaming, il faut d'abord privilégier la fluidité : 144 à 240 Hz offrent un vrai confort. Optez pour un temps de réponse faible (1–3 ms) pour éviter le flou. Une dalle IPS ou OLED donne de meilleures couleurs, tandis que l'Adaptive-Sync limite le tearing. Choisissez enfin une résolution adaptée à ta carte graphique : 1080p pour la performance, 1440p pour un parfait équilibre.
15:20 - Un PC Gamer Acer Nitro en promo
Boulanger met en avant un PC Gamer Acer Nitro avec une réduction déjà très importante de 500 euros. Voici les caractéristiques techniques du PC.
- Ecran : 15,6" - Dalle : IPS - 144 Hz
- Processeur : Intel Core i7 13620H - 10 coeurs
- Stockage : SSD 512 Go - Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5060
Comment choisir un bon PC gamer ?
Il existe un nombre très important d'éléments pour choisir un bon PC Gamer, en voici quelques uns qui vont vous permettre de faire le meilleur choix. Bien évidemment, il faut adapter cette configuration à votre budget.
- Processeur (CPU) : il faut opter pour un processeur puissant. Plus le nombre de cœurs et la fréquence sont élevés, mieux c'est pour faire tourner vos jeux.
- Carte graphique (GPU) : comme le processeur, c'est un élément très important pour le gaming et il faut choisir la plus performante.
- Mémoire RAM : avoir 16 Go de RAM est déjà un bon début si vous avez de nombreux jeux, mais en avoir 32 Go vous permet d'avoir un certain confort.
- Stockage : un SSD de 512 Go ou 1 To, complété par un disque dur (HDD) pour le stockage supplémentaire, est une bonne configuration pour votre PC