Black Friday PC gamer : les écrans Odyssey Oled de Samsung avec des prix totalement barrés
À l'approche du Black Friday, les prix barrés s'accentuent sur tous les sites marchands.
Le Black Friday est prévu pour le 28 novembre, mais des offres sont déjà présentes sur de nombreux marchands depuis plusieurs semaines. Et dans un monde où le numérique occupe une place centrale, le PC gamer s'impose comme bien plus qu'un simple outil de détente pour regarder Netflix ou une autre plateforme... Pensé pour la performance, le PC gamer incarne à la fois confort et polyvalence. Premier atout : la puissance. Grâce à des composants de dernière génération comme les processeurs multicœurs, cartes graphiques dédiées, SSD ultrarapides – il garantit une fluidité sans faille, que l'on explore un univers virtuel, que l'on édite une vidéo 4K ou que l'on travaille sur des projets complexes. À cela s'ajoute le confort visuel : écrans haute définition, taux de rafraîchissement élevés, gestion fine des couleurs. Autant d'éléments qui réduisent la fatigue oculaire et transforment chaque session en expérience immersive.
PC portable gamer
PC fixe Gamer
Ecrans PC gamer
Pour choisir un bon écran gaming, il faut d'abord privilégier la fluidité : 144 à 240 Hz offrent un vrai confort. Optez pour un temps de réponse faible (1–3 ms) pour éviter le flou. Une dalle IPS ou OLED donne de meilleures couleurs, tandis que l'Adaptive-Sync limite le tearing. Choisissez enfin une résolution adaptée à ta carte graphique : 1080p pour la performance, 1440p pour un parfait équilibre.
13:31 - Un écran gamer Odyssey Oled G9 en promo
Un écran de compétition pour les streamers et les passionnés des Jeux vidéos, l'écran de Samsung est en promo avec -200 euros d'afficher !
20/11/25 - 16:52 - Le Samsung Odyssey Oled G6 en promo
Il est l'un des meilleurs écrans sur le marché, Amazon fait passer l'écran Oled G6 de Samsung à moins de 600 euros.
20/11/25 - 13:50 - Un écran Samsung Odyssey en promo
On poursuit les offres avec un écran Samsung Odyssey G5 qui affiche une promotion de 10% à seulement 170 euros.
20/11/25 - 12:05 - Une exclusivité Amazon
Le site lance une grosse promotion sur une exclusivité avec un écran gaming de compétition de la marque MSI. Une dalle VA 1500R 1920 x 1080, 180 Hz et un écran incurvé.
20/11/25 - 11:28 - Offre flash sur ce PC gamer
La Fnac poursuit son Black Friday avec des offres sur le gaming. Ce PC fixe Greed MK2 AMD 5060 propose un processeur AMD Ryzen 7 5700X (8 cœurs) et une carte graphique (GPU): NVIDIA GeForce RTX 5060.
19/11/25 - 14:20 - Un PC portable gaming MSI Crosshair avec 700 euros de réduction.
Le PC gamer de la marque MSI s'affiche avec une énorme réduction de 700 euros sur différents sites marchands. Grace au processeur Intel® Core™ Ultra 7 255HX et la carte graphique GeForce, les performances sont impressionnantes.
18/11/25 - 15:20 - Un PC Gamer Acer Nitro en promo
Boulanger met en avant un PC Gamer Acer Nitro avec une réduction déjà très importante de 500 euros. Voici les caractéristiques techniques du PC.
- Ecran : 15,6" - Dalle : IPS - 144 Hz
- Processeur : Intel Core i7 13620H - 10 coeurs
- Stockage : SSD 512 Go - Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5060
Comment choisir un bon PC gamer ?
Il existe un nombre très important d'éléments pour choisir un bon PC Gamer, en voici quelques uns qui vont vous permettre de faire le meilleur choix. Bien évidemment, il faut adapter cette configuration à votre budget.
- Processeur (CPU) : il faut opter pour un processeur puissant. Plus le nombre de cœurs et la fréquence sont élevés, mieux c'est pour faire tourner vos jeux.
- Carte graphique (GPU) : comme le processeur, c'est un élément très important pour le gaming et il faut choisir la plus performante.
- Mémoire RAM : avoir 16 Go de RAM est déjà un bon début si vous avez de nombreux jeux, mais en avoir 32 Go vous permet d'avoir un certain confort.
- Stockage : un SSD de 512 Go ou 1 To, complété par un disque dur (HDD) pour le stockage supplémentaire, est une bonne configuration pour votre PC