iPhone 17 Air : Apple aurait dévoilé son nouveau smartphone par erreur !

Toujours au stade de rumeurs, le nouvel iPhone 17 Air aurait été dévoilé par erreur par Apple lors de sa dernière mise à jour.

Si les yeux de nombreux fans Apple sont tournés vers l'iPhone 17, d'autres plus vifs ont déjà repéré de loin les informations concernant une nouvelle version à venir : l'iPhone 17 Air. Ce modèle inédit serait pensé comme un iPhone ultra fin et doté d'un design tout nouveau.

L'iPhone 17 Air n'existe pas par hasard. Ce smartphone ultra fin traduit la volonté d'Apple de concurrencer Samsung avec son Galaxy S25 Edge lancé plus tôt cette année. Selon les dernières informations, la finesse de l'iPhone 17 Air pourrait cependant le desservir sur certains aspects et notamment l'autonomie.

Mais si l'iPhone 17 Air n'est toujours pas officiellement annoncé, des fans très curieux ont remarqué un élément qui confirmerait son existence. En effet, la dernière mise à jour d'iOS 26 disposerait d'une résolution d'affichage qui ne correspond à aucun modèle d'iPhone déjà existant. Une preuve ultime qu'un iPhone 17 Air serait bel et bien annoncé lors de la keynote Apple de ce mardi 9 septembre.

L'iPhone le plus fin jamais crée

En proposant une nouvelle versions inédite, Apple veut certainement relancer les variantes de son célèbre smartphone après un mauvais succès commercial sur les modèles Mini et Plus. "L'idée est en quelque sorte de créer une version plus fine de l'iPhone, quelque chose qui se trouve entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. La comparaison la plus pertinente est probablement celle du MacBook Air il y a plus d'une décennie, qui se trouvait quelque part entre le MacBook de base et le MacBook Pro", explique Mark Gurman, journaliste à Bloomberg.

D'un point de vue design, l'Iphone 17 Air (parfois appelé "Slim") sera plus fin qu'un iPhone standard. Il serai doté d'un écran de 6,6", plus grand que l'iPhone 17 de 6,3" mais plus petit que l'iPhone 17 Pro Max de 6,9". Il partagera des caractéristiques techniques et il pourrait avoir les caméras positionnées au centre et non sur un côté du téléphone.

Ce nouvel iPhone 17 Air pourrait stimuler les ventes de la firme américaine. Ce que n'ont pas réussi les modèles Plus ou mini. Selon les dernières informations à son sujet, l'iPhone 17 Air serait "l'iPhone le plus fin jamais crée" par Apple.

Le détail qui choque dans ce prétendu design de l'iPhone 17 tient bien évidemment du module photo. Si l'on retrouve tous les boutons actuels de l'iPhone moderne (volume, alimentation, action et camera control), on observe surtout une nouvelle disposition pour le bloc photo de l'appareil. En se basant sur ces premiers designs, des internautes ont donc imaginé à quoi ressemblerait le prochain iPhone 17 avec un module photo étendu à l'horizontale.

Ce design ne manquera pas de rappeler les actuels téléphones Google Pixel qui disposent également d'un bloc photo entièrement répandu sur la tranche de leur boitier.

Bien évidemment, toutes ces informations ne sont que des rumeurs et il est impossible de confirmer à 100% si l'iPhone 17 changera bel et bien de design par rapport aux précédentes générations. Cela fait cependant un moment que les smartphone d'Apple n'évoluent que très peu dans leur design et ce changement pourrait marquer un petit air de fraicheur.

Une puce exclusive à l'iPhone 17 Air

Selon les dernières informations disponibles, l'iPhone 17 Air serait équipé d'une puce A19 entièrement conçue par Apple. Le smartphone ultra fin serait même le seul de la gamme à disposer de cette puce puisque la firme ferait le choix d'équiper son iPhone 17 de base avec un processeur que l'on retrouve déjà sur les iPhone 16 et 16e : la puce A18.

Mais la puce A19 ne serait pas la seule exclusivité de l'iPhone 17 Air. En effet, ce dernier profiterait d'une puce modem destinée aux communications entièrement développée par Apple : la puce C1. Cette dernière a été testée pour la première fois au sein de l'iPhone 16e avec un joli succès.

Un iPhone ultra fin mais également ultra faible

Si nos smartphones actuels ont tous, peu ou prou, les mêmes dimensions, cela s'explique principalement par la taille des composants utilisés. La batterie est notamment un composant assez difficile à gérer puisque sa taille impacte directement sa capacité et l'autonomie du téléphone.

Alors que de plus en plus de constructeurs se lancent sur le marché des smartphones ultra fins, une conclusion est vite apparue : il est très compliqué d'intégrer une batterie suffisante au sein de ces téléphones. Une observation confirmée par Samsung en début d'année 2025 avec la sortie du Samsung Galaxy S25 Edge. S'il s'agit bien de l'un des smartphones les plus fins au monde, la majorité des tests pointent du doigt son autonomie, la faute à une batterie jugée beaucoup trop petite pour encaisser les usages d'un smartphone haut de gamme dans un si petit boitier.

Les dernières rumeurs concernant l'iPhone 17 Air vont également dans ce sens. Il y a de fortes chances que ce nouveau smartphone d'Apple souffre des mêmes problèmes que le S25 Edge avec une autonomie fortement réduite par rapport aux autres versions d'iPhone 17.

A quel prix sera commercialisé l'iPhone 17 Air ?

Beaucoup de consommateurs peuvent s'attendre à ce que l'iPhone 17 Air soit moins onéreux que les autres smartphones de la gamme. Après tout, cet iPhone ultra fin ne devrait pas délivrer des performances aussi bonnes que les autres smartphones de la gamme notamment en matière d'autonomie.

Malheureusement, miniaturiser des composants est généralement plus coûteux que de les agrandir. Il y a donc fort à parier que l'iPhone 17 Air soit plus cher que l'iPhone 17 de base. Il y a ainsi de fortes chances que l'iPhone 17 Air soit proposé à partir de 1119 euros en France.

Chaque année, Apple a l'habitude d'organiser sa grande keynote de rentrée au début du mois de septembre pour y annoncer ses nouveaux iPhone. Il y a fort à parier que la firme profite de cet événement pour dévoiler en exclusivité son nouvel iPhone 17 Air avec une petite semaine de précommande par la suite. En suivant ce schéma, l'iPhone 17 Air sera disponible vers le milieu ou la fin du mois de septembre 2025.