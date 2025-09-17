iPhone Air : Apple a caché quelque chose lors de sa présentation

Alors que l'iPhone Air est enfin disponible, les premières vidéos concernant le smartphone et sa batterie dévoilent un secret surprenant.

L'iPhone Air a été présenté lors de sa Keynote de rentrée d'Apple mardi 9 septembre 2025. Un nouvel iPhone ultraslim, le smartphone le plus fin que la marque à la pomme ait jamais créé. Dès l'introduction du show vers 19h, heure française, le PDG d'Apple Tim Cook promettait le "plus grand bond jamais réalisé par l'iPhone". Et une fois dévoilé, l'iPhone Air (sans le "17", pour bien marquer le coup et le différencier de la nouvelle gamme) a confirmé sa silhouette inédite, avec 5,6 mm d'épaisseur, contre 7,8 pour les derniers modèles.

Bien que l'iPhone Air soit toujours en précommande, Apple a déjà communiqué sur sa seule offre de reprise pour l'achat de ce nouvel appareil. L'iPhone Air est disponible à moins de 500 euros si vous ramenez un ancien appareil en échange. Bien que le dit appareil ne soit pas précisé, il est facile d'imaginer qu'Apple attend un smartphone haut de gamme comme un iPhone 16 Pro en échange du nouvel iPhone Air. Vous y gagnerez en finesse, mais perdrez énormément en capacités photo et surtout en autonomie. Du côté des opérateurs, la meilleure offre semble provenir de Red by SFR qui propose une promotion de 100 euros sur l'iPhone Air si vous souscrivez à un forfait de l'opérateur. L'offre est à retrouver à cette adresse.

Maintenant que l'iPhone Air est disponible, plusieurs petits curieux se sont attelés de l'ouvrir ainsi que sa batterie MagSafe officielle. Une surprise est rapidement apparue : la batterie MagSafe qui permet d'aider l'iPhone Air a tenir plus longtemps est la même que celle que l'on retrouve à l'intérieur du téléphone ! Apple peut donc produire cette batterie en masse et en récupérer certaines unités pour en faire des accessoires MagSafe. Plutôt malin !

Avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, l'iPhone Air bat un record de finesse, surpassant même le très svelte Galaxy S25 Edge et ses 5,8 mm. Pour atteindre un tel niveau de finesse tout en préservant la solidité, Apple a opté pour un châssis en titane et s'est focalisé sur la légèreté. Résultat, l'appareil ne pèse que 165g sur la balance. Le dos est protégé par le verre Ceramic Shield, tout comme l'écran qui bénéficie d'une nouvelle version annoncée comme 4 fois plus résistante. Côté design de l'iPhone Air, on remarque immédiatement l'unique bloc photo horizontal à l'arrière qui n'est pas sans rappeler les récents Google Pixel.

Côté coloris enfin, l'iPhone Air se décline en quatre finitions originales : Bleu Ciel, Or Clair, Blanc Nuage et Noir Sidéral.

L'iPhone Air est équipé d'une dalle OLED de 6,5 pouces avec des bordures particulièrement fines. Outre sa définition de 2736 x 1260 pixels, elle profite de la technologie ProMotion d'Apple permettant d'adapter le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction du contenu. De quoi profiter d'une grande fluidité dans les jeux et l'interface sans sacrifier l'autonomie. Le constructeur promet également une luminosité maximale très élevée culminant à 3000 nits, idéale pour consulter son écran même en plein soleil.

Si le design ultra-fin de l'iPhone Air impose quelques concessions, la partie photo n'est pas en reste. Surprise : un seul et unique capteur trône au dos de l'appareil. Il s'agit d'un module grand-angle "deux-en-un" de 48 mégapixels (mais avec une configuration de 24 Mpx par défaut), équivalent 26 mm, ouvrant à f/1.6 et stabilisé optiquement. Capable de shooter avec quatre types de focales intégrées, ce capteur, selon Apple, est capable de réaliser des clichés en zoom x2 avec une qualité proche de l'optique, malgré l'absence de téléobjectif. Un tour de force rendu possible par l'intelligence artificielle.

Autre nouveauté pour les caméras de l'iPhone Air : les selfies sont quant à eux confiés à une nouvelle caméra frontale de 18 MP. Elle intègre la fonctionnalité "Center Stage" qui se règle automatiquement grâce à l'IA pour toujours garder les visages dans le champ. Elle permet aussi d'élargir le cadrage ou de passer en mode paysage en un clic pour mieux rendre compte de ce qui se trouve derrière vous. En mode visio, l'IA permet de maintenir votre visage bien en vue. En mode vidéo, la double capture avant et arrière simultanée est intégrée, permettant de se filmer tout en filmant ce qui nous entoure.

Sous son capot, l'iPhone Air renferme la nouvelle puce A19 Pro, véritable concentré de puissance. Avec ses 6 cœurs CPU (dont 2 haute performance), ses 5 cœurs GPU épaulés par des accélérateurs neuronaux et son Neural Engine 16 cœurs dédié à l'IA, elle offre "la puissance d'un MacBook Pro dans un iPhone", dixit Apple. Le site promet un CPU est "jusqu’à 40 % plus rapide que la puce de l’iPhone 14 Pro". De quoi voir venir côté multimédia, jeux et applications gourmandes.

L'iPhone Air dispose aussi de iOS 26 et d'Apple intelligence cela va sans dire.

Si nos smartphones actuels ont tous, peu ou prou, les mêmes dimensions, cela s'explique principalement par la taille des composants utilisés. La batterie est notamment un composant assez difficile à gérer, puisque sa taille impacte directement sa capacité et l'autonomie du téléphone. L'iPhone Air, qui repousse les limites de la finesse, le fait donc au prix de quelques sacrifices. Et le premier concerne l'autonomie.

La batterie de l'iPhone Air ne dépasserait qu'à peine les 3000 mAh de capacité (à confirmer néanmoins). Apple promet malgré tout une journée complète d'utilisation, grâce à différentes optimisations logicielles et matérielles. En tête, le nouveau modem 5G maison baptisé C1X se veut bien plus économe que la précédente génération en allant chercher des réseaux locaux. Et si cela ne suffit pas, une batterie magnétique externe MagSafe sera proposée en option pour prolonger l'endurance. Il faudra tester cela évidement.

Côté tarifs, l'iPhone Air débute à 1 229 € pour la version 256 Go (Apple a décidé de mettre fin aux versions 128 Go) et grimpe jusqu'à 1 729 € pour le modèle 1 To, ce qui le place au-dessus de l'iPhone 17 lui aussi dévoilé le 9 septembre. Les commandes sont ouvertes depuis le vendredi 12 septembre pour une sortie finale le vendredi 19 septembre.

Prix de l'iPhone Air 256 Go : 1 229 €

Prix de l'iPhone Air 512 Go : 1 479 €

Prix de l'iPhone Air 1 To : 1 729 €

L'iPhone Air, début d'une nouvelle révolution ?

Ce nouvel iPhone Air pourrait stimuler les ventes de la firme américaine. Ce que n'ont pas réussi les modèles Plus ou Mini. Mais selon le très informé Mark Gurman de Bloomberg, cet iPhone Air ouvrirait surtout le début d'une nouvelle ère pour les iPhone. Dans un article publié fin août, c'est une transformation en profondeur de l'iPhone qu'il a annoncée, qui s'étalerait en réalité sur 3 ans.

Le plus gros chamboulement interviendrait en 2026, avec le lancement du tout premier iPhone pliant. Portant pour l'instant le nom de code V68, cet "iPhone Fold" inaugurera une nouvelle ère pour le smartphone phare d'Apple. Mark Gurman évoque deux écrans (externe et interne), 4 capteurs photo, pas de Face ID mais le retour de Touch ID. La production de masse démarrerait au printemps 2026 avec seulement deux coloris prévus (noir et blanc). L'iPhone Fold embarquerait aussi le nouveau modem Apple C2, enfin au niveau de ceux de Qualcomm.

Enfin, 2027 devrait être l'année de la consécration pour l'iPhone nouvelle génération. A l'occasion des 20 ans du produit, Apple dévoilerait un iPhone 20 (ou XX) au design entièrement en verre, sans bordures rectangulaires en métal. La transparence serait à l'honneur, comme un clin d'oeil au Liquid Glass apparu dans iOS 26. Une manière de célébrer les deux décennies d'innovations de l'iPhone.