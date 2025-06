Galaxy Unpacked 2025 : la prochaine conférence de Samsung est pour très bientôt

Les nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold et Z Flip 7 seront bientôt dévoilés officiellement. L'accent serait mis sur la finesse.

La traditionnelle fournée de smartphones pliables Samsung approche ! De nombreux indices pointent en direction d'une nouvelle conférence du constructeur à venir d'ici les prochaines semaines. Généralement organisée au début de l'été, la Galaxy Unpacked de Samsung est l'événement idéal pour dévoiler les prochains smartphones de la firme.

Sur les réseaux sociaux, une date circule depuis quelques jours. Le leaker Evan Blass, extrêmement spécialisé dans les fuites d'information de Samsung, indique que la prochaine Galaxy Unpacked se déroulera le 9 juillet 2025.

Bien qu'aucune date officielle ne soit encore annoncée par Samsung, Evan Blass dispose d'un sérieux passif en matière d'informations sur les produits Samsung. Le leaker bénéficie généralement de l'ensemble des photos et vidéos de démonstration de produits quelques heures ou jours avant leur annonce officielle.

Les Samsung Galaxy Z Fold et Z Flip 7 misent sur leur finesse

2025 marque définitivement l'année de la finesse pour Samsung. Après la sortie remarqué du Galaxy S25 Edge, la firme a désormais les yeux tournés vers ses deux smartphones pliables, les Galaxy Z Flip et Z Fold 7.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 marquerait notamment un changement de design important. Le smartphone pliable perdrait énormément en gabarit pour s'imposer comme bien plus fin par rapport aux précédentes versions souvent jugées assez épaisses. Une manière pour Samsung de rivaliser avec une concurrence chinoise de plus en plus agressive sur ce secteur et notamment Honor avec son Magic V.

Ne mettons pas de côté le smartphone pliable Galaxy Z Flip 7 qui devrait également bénéficier de quelques changements notables au niveau design. Son écran externe recouvrirait enfin l'ensemble de la surface pour davantage de lisibilité. Le téléphone profiterait également d'un nouveau processeur Exynos 2500 conçu par Samsung et d'une meilleure batterie pour gagner en autonomie et en performances.