Soldes 2025 : dates officielles des soldes d'été, offres et participants

Les soldes d'été se répartissent sur près d'un mois pour proposer des bonnes affaires en magasin et sur le web.

Les soldes d'été débarquent très prochainement ! Vos commerces de proximité et magasins en ligne se préparent déjà à une nouvelle édition des soldes. Cette année plus que jamais, les promotions risquent d'être nombreuses et de concerner de multiples catégories de produits : mode, high-tech, maison, loisirs...

Du côté des commerçants, les soldes sont l'occasion idéale pour donner un boost à leur activité. Les vêtements demeurent le principal domaine de dépenses des Français pendant les soldes d'été et de nombreuses boutiques comptent bien en profiter.

Découvrez toutes les dates de soldes d'été en France selon votre région ainsi que les offres à venir et participants à l'opération.

Bien que le budget des Français soit de moins en moins élevé pour les soldes, le site Mollie a estimé que le budget moyen pour cette nouvelle édition devrait s'estimer à 233 euros.

En France, l'année est ponctuée par deux grandes périodes de soldes : celles d'hiver et celles d'été. Toutefois, les dates de ces promotions diffèrent selon les départements. Ces périodes sont régies par des règles strictes établies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour les soldes d'été, les dates générales s'étendent du mercredi 25 juin au mardi 22 juillet 2025. Des adaptations locales s'appliquent également :

Corse : du 9 juillet au 5 août 2025.

: du 9 juillet au 5 août 2025. Guadeloupe : du 27 septembre au 24 octobre 2025.

: du 27 septembre au 24 octobre 2025. Martinique et Guyane : du 2 octobre au 29 octobre.

: du 2 octobre au 29 octobre. La Réunion : du 1er au 28 février 2025.

: du 1er au 28 février 2025. Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du 11 octobre au 7 novembre 2025 inclus

: du 11 octobre au 7 novembre 2025 inclus Saint-Pierre-et-Miquelon : du 16 juillet au 12 août 2025 inclus

Les soldes d'hiver 2025 sont déjà passées et se sont déroulées au début du mois de janvier. Les prochaines soldes d'hiver sont donc celles de 2026. Les consommateurs pourront donc profiter de leur argent de Noël pour faire quelques bonnes affaires au début de la nouvelle année.

Quelles offres sont à retrouver pendant les soldes 2025 ?

Les soldes ont beau accuser du retard par rapport aux ventes privées et Black Friday, elles demeurent une période importante pour beaucoup de consommateurs. Il s'agit d'un moment parfait pour se rendre en magasin et trouver de belles promotions.

Les offres ne manquent généralement pas pendant les soldes. Qu'il s'agisse de mode, de déco ou d'électroménager, il est facile de dénicher des promotions intéressantes. L'institue de sondage OpinionWay a tout de même mis en valeur les offres les plus recherchées par les Français : la mode reste le principal marché des soldes avec 70% des sondés qui déclarent acheter des vêtements pendant cette période. Les achats pour enfants sont également très prisés et cités par 33% des sondés tandis que l'électroménager et les équipements de maison terminent le podium des offres les plus recherchées pendant les soldes.

Quels magasins participent aux soldes 2025 ?

Les soldes, contrairement aux ventes privées, ont l'avantage de concerner de très nombreuses enseignes. L'appellation "soldes" étant très encadrée en France, les magasins ne peuvent l'utiliser pour leurs propres opérations commerciales. Il s'agit également d'un événement encore très populaire et ancré dans la culture du pays, ce qui motive davantage les enseignes à y participer.

Parmi les magasins les plus actifs pendant les soldes, on retrouve de nombreuses enseignes de mode : Kiabi, Uniqlo, BZB, ASOS... Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver des promotions pendant les soldes auprès de vos enseignes mode préférées.

La tech n'est pas en reste non plus. Des grandes enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger ou CDiscount excellent dans ce domaine en proposant généralement des iPhone, des écouteurs et bien d'autres appareils en promotion.

Enfin, et bien qu'Amazon ne participe pas directement aux soldes 2025, il est toujours intéressant de garder un oeil sur leur site. Le géant de l'e-commerce a la taquine habitude d'afficher des promotions pendant les périodes de soldes. Amazon dispose également de son propre événement, le Prime Day, qui se déroulera au début du mois de juillet 2025.