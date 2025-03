Test de l'Oppo Reno13 Pro 5G : un téléphone brillant, dans tous les sens du terme

TEST. Oppo ne perd pas son temps. Huit mois après la sortie du Reno12 Pro 5G, la marque chinoise revient sur le marché avec son nouveau Reno13 Pro 5G. Et Oppo semble s'être appliqué.

Oppo fait son retour sur le marché du mobile avec son Reno13 Pro 5G. Le smartphone milieu de gamme, disponible pour 799,9 euros, nous a été confié le temps de plusieurs semaines, l'occasion pour nous de partager un test complet sur le produit.

À première vue, le Reno13 Pro 5G semble peu utile, comparé à son prédécesseur, le Reno12 Pro 5G, sorti il y a à peine dix mois. Malgré ce court écart entre les deux smartphones, Oppo est parvenu à se renouveler en profondeur, apportant des évolutions notables qui nous ont beaucoup plu. En définitive, le Reno13 Pro 5G nous a fait de l'œil et n'a pas manqué de nous plaire, même s'il est important de souligner ses quelques points noirs.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque.

Le récap de notre test du Reno13 Pro 5G Un design original, féérique et agréable

féérique et agréable Un écran qui fait très bien son travail

qui fait très bien son travail Une autonomie parfaite et endurante

et endurante Un appareil photo de bonne qualité Une interface ColorOS toujours aussi mauvaise

toujours aussi mauvaise

Un design original, tout en paillettes

Soyons clair : le Reno13 Pro 5G revêt un design pour le moins original. Avec sa coque mate aux reflets brillants et irisés, le smartphone d'Oppo nous a beaucoup plu. La forme d'aile de papillon apparaissant sur son dos selon les reflets de lumière environnants est un véritable atout.

Agréable au toucher et ne retenant aucune marque de doigts, le Reno13 Pro 5G ne fait pas un seul pas de côté en termes de design, même si son allure, unique, pourrait peut-être en rebuter quelques-uns. La lignée des Reno s'est toujours caractérisé par sa singularité visuelle, qui est devenue une signature. Oppo a proposé son smartphone sous deux teintes différentes, Noir Graphite et Violet Papillon, qui fonctionnent tous les deux très bien. C'est avec ce dernier coloris que nous avons pu tester le Reno13 Pro 5G.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le smartphone d'Oppo bénéficie d'un cadre en aluminium aux bords arrondis, comme son prédécesseur, le Reno12 Pro. Le Reno13 Pro propose de plus un écran aux bords discrètement incurvés, une tendance qui se raréfie dans le marché du mobile, mais qui fonctionne bien pour le modèle d'Oppo. Dans l'ensemble, le smartphone propose une allure solide et premium qui ne lasse pas.

Gros changement en vue concernant le bloc photo arrière, qui délaisse les trois capteurs posés à la verticale, comme c'était le cas du Reno12 Pro. Cette fois-ci, Oppo a opté pour deux larges plaques rondes disposées aux côtés d'une autre beaucoup plus discrète, de forme ovale. Toutes les trois sont disposées sur une fine plaquette de verre, rejointes par la lampe torche, elle aussi adoptant une originale forme ovale. Malgré le fait que les blocs de caméra soient placés sur le côté gauche, nous n'avons pas souffert de grands déséquilibres lorsque le téléphone était posé sur le dos.

© Valentin Gasselin / Linternaute

En plus de son élégance, le Reno13 Pro 5G fait preuve de solidité. Certifié IP66, IP68 et IP69, le smartphone d'Oppo résiste à la poussière ainsi qu'aux jets d'eau. Mentionnons également l'écran, protégé par du verre Gorilla Glass 7i (même si plusieurs rayures ont vite tracé leur chemin sur ce dernier). Une solidité qui entre en contradiction avec la finesse du Reno13 Pro 5G, de 7,55 millimètres.

Un écran qui ne fait pas dans la demi-mesure

Concernant l'écran, le Reno 13 Pro 5G s'avère encore une fois très agréable. Atteignant 6,83 pouces, celui-ci propose une taille très grande (même plus grande que son prédécesseur et ses 6,7 pouces) et permet une excellente immersion. Une immersion d'autant plus puissante que les bordures noires sont très discrètes. La caméra avant se fait aussi très petite, deux bons points que nous avons beaucoup appréciés lors de notre test.

© Valentin Gasselin / Linternaute

La qualité graphique de l'écran AMOLED du Reno13 Pro 5G est au rendez-vous, avec une résolution atteignant 2800 x 1272. Le smartphone intègre un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Vous pouvez néanmoins le configurer pour qu'il se limite à 60 ou 90 Hz.

La luminosité de l'écran s'adapte parfaitement à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, qu'il fasse grand jour ou nuit noire. Même au petit réveil, le Reno13 Pro 5G n'agresse pas les yeux endormis : une qualité que l'on ne retrouve pas forcément sur tous les smartphones et qui mérite d'être soulignée ici. Il est dommage toutefois que la luminosité maximale de l'écran se limite à 1600 nits.

Enfin, le Reno13 Pro 5G intègre un système de reconnaissance faciale ainsi qu'un capteur d'empreintes performants, permettant de déverrouiller le smartphone rapidement et sans problème.

Des performances amplement suffisantes

Embarquant un processeur Mediatek Dimensity 8350, il est certain que le Reno13 Pro 5G aurait pu faire mieux. Pourtant, au cours de notre test, il s'est avéré que les performances du smartphone d'Oppo ont été loin d'être mauvaises ou tout simplement acceptables. Le Reno12 Pro 5G a pu faire tourner des jeux gourmands en ressources comme Genshin Impact, sans freezes ou problèmes quelconques, même avec les graphismes en qualité élevée.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Nous déplorons en revanche les innombrables applications pré-téléchargées sur le Reno13 Pro, qui envahissent l'écran dès le premier coup d'oeil sur le smartphone. AliExpress, Temu, Amazon, Netflix, Tiktok... autant de logiciels pour certains indésirés voire indésirables que nous vous conseillons de supprimer immédiatement. Le système d'exploitation du smartphone d'Oppo, ColorOS, intègre également une dizaine de jeux en tout genre, qui peuvent vous envahir de notifications.

Un appareil photo de qualité

Comme précisé plus haut, le Reno13 Pro 5G est doté de trois caméras arrière : un objectif principal et un téléobjectif de 50 Mpx, ainsi qu'un ultra grand-angle de 8 Mpx. Dans l'ensemble, le smartphone d'Oppo fournit de très bons clichés. C'est le cas en ce qui concerne le capteur principal, qui capture les instants de vie avec détail et fidélité des couleurs.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le grand-angle est, lui aussi, remarquable pour ses détails et sa qualité de photographie. Nous remarquons toutefois un certain halo lumineux autour des bâtiments lorsque la luminosité ambiante est élevée. Un détail qui ne passe pas toujours inaperçu.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le Reno13 Pro 5G intègre un zoom optique de 3,5x et un zoom numérique atteignant 120x. Grâce à l'intelligence artificielle, même les éléments les plus lointains parviennent à rester nets, malgré une évidente perte de qualité.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

L'intelligence artificielle joue également un rôle dans l'édition des photographies, grâce à la présence de quatre fonctionnalités : "Améliorer la netteté", "Gomme IA", "Supprimer le flou" et "Supprimer les reflets". Des outils on ne peut plus intéressants qui se montrent très performants, la plupart du temps.

L'avant/après Gomme IA © Valentin Gasselin

L'avant/après Améliorer la netteté : aucune différence à l'horizon © Valentin Gasselin

Une autonomie exceptionnelle

En ce qui concerne l'autonomie, Oppo passe à un cran supérieur. La marque chinoise intègre pour son Reno13 Pro 5G une batterie de 5800 mAh, bien meilleure que celle de son prédécesseur qui n'atteignait que 5000 mAh. Une nette amélioration qui permet de proposer un smartphone capable de tenir sur la durée. De fait, le Reno13 Pro 5G est très endurant, en témoigne la capture d'écran ci-dessous.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Comme vous pouvez le constater, le Reno13 Pro 5G ne perd que très peu de batterie au cours des journées d'utilisation, s'affaiblissant de 20% la journée du 8 mars, le record de la semaine. Il n'est donc pas nécessaire de recharger le smartphone d'Oppo tous les jours, tant son autonomie est remarquable et appréciable. Il s'agit sans conteste d'un des appareils les plus endurants du marché.

Le Reno13 Pro 5G peut récupérer sa batterie très rapidement, grâce à sa charge ultra-rapide à 80W, qui fait gagner 100% en une quarantaine de minutes seulement. Nous déplorons toutefois l'incompatibilité du smartphone avec la capacité de charge sans fil.

Connectivités et communications

Comme pour l'ensemble des téléphones sortis sur le marché dernièrement, le Reno13 Pro est compatible avec le Bluetooth 5.4, la 5G et le Wi-Fi 6. Malheureusement, le smartphone d'Oppo n'intègre pas de Wi-Fi 7.

La qualité des appels téléphoniques est quant à elle impeccable. Aucun problème n'a été aperçu avec la reconnaissance et l'association avec des objets connectés, comme des écouteurs sans fil.

Notre conclusion

Le Reno13 Pro 5G se présente donc comme un smartphone performant et complet dans tous les domaines. Avec son design original, sa bonne qualité photo ou encore sa batterie exceptionnelle, l'appareil d'Oppo est très bon. Les qualités ne manquent pas et rivalisent avec des concurrents plus haut de gamme.

Proposé à 799 euros, le Reno13 Pro ne correspond pas à tous les budgets, sans pour autant être inaccessible. Le smartphone d'Oppo, en plus de présenter un prix relativement sage sur le marché du mobile, ne manque pas d'atouts et de qualités. C'est pourquoi nous ne pouvons que vous le recommander.