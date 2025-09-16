iOS 26 : la plus grosse mise à jour de l'iPhone est enfin disponible

Apple a enfin sorti son nouvel iOS 26. On vous détaille ses nouveautés et comment l'installer.

Alors que tout le monde s'attendait à découvrir iOS 19, Apple a surpris sa communauté en annonçant que les versions de ses systèmes d'exploitation profiteront désormais d'un numéro lié à l'année à venir. iOS 26 a donc été annoncé et est disponible officiellement avec son lot de nouveautés dont un design complètement revu et intitulé "Liquid Glass". D'autres petites fonctionnalités ont également été ajoutées, mais il faut tout de même disposer d'un iPhone compatible.

Quelles sont les nouveautés d'iOS 26 ?

iOS 26 est assez généreux en nouveautés. Tout d'abord, Apple revoit intégralement le design de ses menus avec le design "Liquid Glass" qui s'inspire de la transparence et l'arrondi d'un verre pour revoir les menus, animations, styles et applications. L'ensemble est bien plus arrondi et intégré à votre appareil avec notamment une application Caméra bien plus simple dans son affichage. Hélas, les premiers retours des utilisateurs ayant téléchargé la bêta sont très partagés. Si le design de "Liquid Glass" s'avère original, la lisibilité est très difficile, notamment pour les notifications.

Apple Intelligence n'a pas été très présent durant la dernière keynote Apple. L'IA maison de la firme profite tout de même de plusieurs fonctionnalités avec son intégration au sein de l'application Raccourci qui peut désormais prendre en charge l'intelligence artificielle de votre iPhone. Visual Intelligence, qui permet de photographier un objet pour avoir des informations dessus avec Siri ou ChatGPT, intègre désormais plusieurs applications annexes comme Etsy afin de pouvoir acheter les objets en question facilement. Apple Intelligence est également désormais capable de suivre vos livraisons en direct à partir de vos emails envoyés par des commerçants ou transporteurs.

Du côté des communications, iOS 26 enrichit iMessage avec l'intégration de thèmes, de sondages, mais également d'AppleCash. Les messages provenant de destinataires inconnus seront également regroupés au sein d'un dossier séparé pour pouvoir les retrouver facilement. L'application Téléphone se met également à jour avec les traductions en temps réel et le filtrage des appels pour savoir si vous devez répondre ou non.

Apple Music est également mis à jour avec la traduction des paroles de vos musiques préférées ainsi que la correcte prononciation des mots pour vous aider à les chanter. Les pochettes d'album profitent désormais d'un affichage dynamique sur l'écran verrouillé de l'iPhone.

Du côté de la caméra à nouveau, vos AirPods peuvent désormais contrôler l'application et prendre votre photo à distance en pressant longuement la tige. Cette fonctionnalité sera disponible pour les AirPods 4, AirPods 4 ANC et les AirPods Pro 2.

Enfin, l'application Jeux de l'iPhone subit un gros lifting en regroupant l'ensemble de vos jeux préférés dans un même endroit. Les joueurs peuvent également y retrouver les actualités et notifications de leurs jeux ainsi que les activités en direct de leurs contacts en jeu.

Quelle est la date de sortie d'iOS 26 ?

Apple a dévoilé officiellement iOS 26 en juin 2025. La première bêta développeur était disponible dès son annonce pour les plus impatients, mais cette dernière comportait de nombreux bugs et nous déconseillons généralement ce type d'installation sur votre iPhone s'il s'agit de votre smartphone principal. Pour les plus téméraires, il est possible de consulter ce lien pour savoir comment profiter des bêtas développeur sur votre iPhone.

iOS 26 est désormais disponible pour tous les iPhone compatibles avec cette nouvelle version. Il suffit de mettre votre appareil à jour pour en profiter en suivant le parcours suivant :

Allez dans l'application "Réglages"

Cliquez sur Général

Mise à jour logicielle

Sélectionnez "Mise à jour bêta"

Vous y trouverez l'option "iOS 26" pour mettre à jour votre iPhone

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 26 ?

Chaque année, Apple a l'habitude de proposer son nouvel iOS sur le plus de modèles d'iPhone disponibles. Il est cependant régulier que la firme soit obligée d'abandonner le support de certains appareils jugés comme trop vieux ou ne pouvant pas supporter la nouvelle version à venir. En 2025, c'est notamment le cas de l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max qui ne sont pas compatibles avec iOS 26.

Les iPhone qui peuvent installer iOS 26 sont donc les suivants :

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 / Mini iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / Mini iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Les nouveaux iPhone 17

Si vous disposez d'un iPhone incompatible avec iOS 26, cela signifie que votre appareil sera bientôt obsolète et sujet à des risques de cybersécurité. Il est vivement conseillé de changer pour un modèle plus récent quitte à partir sur du reconditionné.