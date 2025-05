Test du CMF Phone 2 Pro : autant de qualités pour un smartphone à 260 euros, c'est choquant

CMF propose aujourd'hui son deuxième smartphone pour les petits budgets. Nous avons pu tester le CMF Phone 2 Pro et que dire si ce n'est qu'il nous a complètement séduits.

Il y a un peu moins d'un an, la marque CMF frappait fort en sortant son tout premier smartphone : le CMF Phone 1. Ce dernier reposait sur un design unique et un concept plutôt simple : pouvoir dévisser sa coque pour la remplacer par une autre ou y apposer des accessoires. Mais au-delà de ce constat, le CMF Phone 1 délivrait de très bonnes performances pour son petit prix de 239 euros en France.

Nous sommes maintenant en mai 2025 et CMF a récemment sorti son deuxième téléphone, le CMF Phone 2 Pro. Si l'idée de disposer d'une coque interchangeable est toujours présente, la marque y ajoute également de meilleurs composants pour s'imposer comme la référence parmi les téléphones d'entrée de gamme.

Le CMF Phone 2 Pro est passé entre nos mains pour quelques jours de tests et oserions nous le dire ? Il s'agit sans nul doute d'un des meilleurs smartphones à petit prix disponible sur le marché.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test du CMF Phone 2 Pro De très bonnes performances malgré son petit prix

malgré son petit prix Un design original qui facilite la réparation et la personnalisation

qui facilite la réparation et la personnalisation Autonomie très correcte malgré une recharge un peu lente

malgré une recharge un peu lente Rapport qualité/prix excellent Uniquement certifié IP54 pour la protection contre l'eau et la poussière

pour la protection contre l'eau et la poussière Une qualité vidéo qui laisse à désirer

Partie audio assez mauvaise avec un seul haut-parleur intégré

Un design original et pratique !

Evoquons rapidement le design avant du CMF Phone 2 Pro. Ce dernier se compose d'un écran de 6,77 pouces sur lequel nous reviendrons un peu plus tard en détail. Les bordures sont assez épaisses mais symétriques, ce qui est un bel effort à souligner pour cette gamme de prix. La caméra selfie est, quant à elle, logée au centre supérieur de l'écran. Ce dernier a d'ailleurs tendance à fortement retenir les traces de doigts.

L'écran du CMF Phone 2 Pro est classique, mais dispose de bordures assez épaisses. © CMF / Nothing

Le dos en verre texturé est certainement l'un des points les plus intéressants du CMF Phone 2 Pro. Ce dernier est du plus bel effet et agréable au toucher (tout en ne retenant aucune trace de doigts). On y retrouve le logo "CMF by Nothing, mais surtout les quatre vis et la roue dentée qui permettent de retirer la coque. Il est alors possible d'accéder facilement aux composants de l'appareil, ce qui peut s'avérer pratique pour d'éventuelles réparations ou changer la coque du téléphone. Enfin, nous y trouvons également les trois capteurs photos dont deux des objetifs sont assez massifs. Placés sur le côté gauche du CMF Phone 2 Pro, ces derniers empêchent malheureusement d'utiliser le téléphone sur une surface plate sans qu'il ne penche.

En dehors de cette dernière observation, il est difficile de reprocher grand chose au CMF Phone 2 Pro au vu de son prix. Le téléphone est agréable en main et les boutons sont plutôt bien placés pour tomber sous le pouce. La roue dentée est également bien placée et ses dents sont douces, de sorte à ce qu'elles ne soient pas douloureuses pour vos mains. Petite déception de notre côté : si le CMF Phone 2 Pro est pensé comme pouvant être personnalisé avec de multiples accessoires, nous n'avons pas pu en tester de notre côté.

Le design du CMF Phone 2 Pro est original et pensé pour des accessoires. © CMF / Nothing

Mentionnons tout de même le poids de 185 g du CMF Phone 2 Pro. Si ce dernier est aussi agréable en main, c'est également parce qu'il s'agit du téléphone le plus léger jamais conçu par Nothing. Cela se ressent particulièrement si vous disposiez au préalable d'un téléphone assez lourd.

Un écran plus que correct

Le CMF Phone 2 Pro est pourvu d'une dalle AMOLED de 6,77 pouces aux bordures assez fines. Un tel écran est suffisamment grand pour apprécier pleinement de regarder du contenu sur Netflix ou YouTube. Le rendu des couleurs est plutôt bon et les noirs sont profonds. Le CMF Phone 2 Pro dispose, comme son prédécesseur, de deux modes d'affichage qui permet de profiter de couleurs plus vives ou normales.

La plus grosse différence entre l'écran du Phone 2 Pro et du CMF Phone 1 vient de la luminosité maximum qui passe de 2000 à 3000 nits. Cela se ressent lorsque le téléphone est manipulé en plein soleil. Si la lisibilité était déjà correcte sur le premier téléphone de CMF, le Phone 2 Pro s'en sort encore mieux sur le sujet.

L'écran du CMF Phone 2 Pro est très bon. © CMF / Nothing

Nos principales inquiétudes concernant l'écran du CMF Phone 2 Pro proviennent surtout de sa protection. Les précédents écrans de Nothing était particulièrement sujets aux rayures, et il ne serait pas étonnant que le CMF Phone 2 Pro souffre des mêmes soucis. Il sera donc peut-être conseillé de passer par une autre protection d'écran.

Des performances impressionnantes pour un si petit prix

Notre test du CMF Phone 1 nous avait surpris de par les performances du smartphone avec son processeur Mediatek Dimensity 7300. Nothing a décidé de conserver ce même processeur pour le nouveau Phone 2 Pro, aussi, nous préférons vous renvoyer à notre test de son prédécesseur pour la partie performances.

Concrètement, les performances du CMF Phone 2 Pro sont très bonnes pour sa gamme de prix. Bien que les plus gros jeux ne puissent atteindre pleinement les 60 FPS en qualité maximale, le tout reste parfaitement jouable. Les non-gamers apprécieront également la fluidité du téléphone au quotidien puisque nous n'avons relevé aucun ralentissement lors de nos semaines de tests.

Côté logiciel, le CMF Phone 2 Pro tourne sous Android 15 avec une surcouche maison : Nothing OS. Cette dernière, résolument geek, intègre pas mal d'options de personnalisation avec des grilles de pixels, des dossiers ou encore des boutons à placer ici et là. Le tout est surtout fluide, bien pensé et agréable à utiliser. Certainement l'une des meilleures expériences logicielles pour cette gamme de prix.

Les performances du CMF Phone 2 Pro sont très bonnes pour son prix. © CMF / Nothing

Mentionnons tout de même le nouveau bouton dédié à "Essential Space". Ce dernier (placé à côté du bouton d'alimentation histoire de générer un peu de confusion au quotidien) permet de disposer de l'IA maison de Nothing. Concrètement, "Essential Space" permet de créer des rappels et obtenir différentes informations sur le contenu affiché sur votre écran ou dictée par vous-même. Malheureusement, cette fonctionnalité dispose d'une utilité somme toute relative et enchaine souvent les erreurs et approximations. On préférera largement s'en tenir aux traditionnelles applications d'agenda ou de notes vocales.

Des photos correctes malgré un capteur supplémentaire

Le CMF Phone 2 Pro dispose de trois objectifs photo à l'arrière du smartphone : un capteur principal et un téléobjectif x2 de 50 Mpx ainsi qu'un capteur ultra grand angle de 8 Mpx. Sur le papier, il s'agit d'une belle avancée par rapport au CMF Phone 1 qui ne disposait que d'un objectif principal de 50 Mpx et un capteur supplémentaire de 8 Mpx.

De jour et utilisé en tant qu'appareil photo au quotidien, le CMF Phone 2 Pro est capable de produire des clichés plutôt corrects, surtout si on retient son prix. Les photographies peuvent également être réalisées rapidement vu que le téléphone réagit instinctivement.

Si le CMF Phone 2 Pro ne peut se targuer de rivaliser avec des ténors de l'industrie comme les Google Pixel, les Samsung Galaxy ou l'iPhone, il convient de se rappeler encore une fois de son prix de vente. Pour moins de 300 euros, il s'agit certainement d'un des meilleurs smartphones en photo disponible sur le marché. Le téléphone s'en sort malheureusement un peu moins sur l'ultra grand angle ainsi que sur les zooms trop prononcées, nous rappelant alors son prix et ses limitations techniques.

Zoom x20 © CMF / Nothing

Zoom x20 © CMF / Nothing

Les photos de nuit sont, sans surprise, assez décevantes. S'il est bien possible d'obtenir quelques clichés potables, les petits capteurs du CMF Phone 2 Pro ont du mal à restituer certains détails par manque de lumière et le tout fait très "brouillon" par endroits ou bien trop éclairé artificiellement (le ciel de la troisième photo semble être pris en plein jour alors qu'il est minuit passé).

La caméra selfie du CMF Phone 2 Pro fait plutôt le job sans être particulièrement impressionnante. Le mode portrait intégré à l'application de base du smartphone est capable d'appliquer un flou gaussien pour détacher le sujet du fond avec une précision plutôt correcte. Dommage que ce flou ne soit pas très marqué.

© CMF / Nothing

Notons également une bonne amélioration du module vidéo du CMF Phone 2 Pro par rapport à son prédécesseur. En qualité 1080p/60 FPS, les vidéos sont plutôt correctes malgré un manque de détails flagrant. La qualité 4K reste donc à prioriser même si cela se fait évidemment au détriment de la fluidité qui passe à 30 FPS.

Une autonomie qui n'évolue pas, mais reste bonne

Concernant l'autonomie du CMF Phone 2 Pro, il n'y a pas à chercher très loin : les caractéristiques sont les mêmes que pour le CMF Phone 1. On retrouve donc une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge 33 W en filaire et la charge inversée à 5 W. Toujours pas de charge sans-fil au programme.

Nos tests sont globalement les mêmes que pour le précédent modèle. Le CMF Phone 2 Pro tient aisément une journée et demie (à moins de le solliciter fortement avec de longues sessions de jeux par exemple). Débranché un matin vers 9h, le smartphone aura fini par nous lâcher le lendemain vers 16-17h. Un score plutôt honorable donc.

Une fois notre téléphone vidé de sa batterie, il convient de le recharger. Le CMF Phone 2 Pro ne contient pas de chargeur dans sa boite (seulement un câble USB-C) alors nous nous munissons de notre propre chargeur. La recharge prend un peu plus d'une heure et demie pour passer de 0 à 100% ce qui est un peu long.

Des communications en 5G fiables et une bonne connectivité

Nous avons pu utiliser le CMF Phone 2 Pro comme téléphone principal pendant quelques jours et ce dernier ne nous a posé aucun problème pour nos communications. Nos appels passés avec l'application intégrée au smartphone ou via des messageries instantanées comme WhatsApp ont été clairs et limpides. Côté isolation de la voix, nous avons pu passer des appels au milieu d'un environnement particulièrement bruyant sans que cela ne soit un problème. Le CMF Phone 2 Pro isole quelque peu notre voix, sans pour autant faire des merveilles.

© CMF / Nothing

Pendant nos quelques jours de tests, nous avons utilisé le CMF Phone 2 Pro avec différents objets connectés. L'occasion était idéale pour tester le nouveaux écouteurs CMF Buds Plus de la firme. Ces derniers se sont avérés excellents pour leur petit prix de 59 euros en France. L'appareillage n'a posé aucun souci et le CMF Phone 2 Pro dispose même de widgets spécialement conçus pour afficher au mieux les commandes et l'autonomie des écouteurs de la firme.

Notre conclusion au test du CMF Phone 2 Pro

Le titre aura certainement été suffisant pour vous donner notre ressenti global sur le CMF Phone 2 Pro. Si le nouveau smartphone d'entrée de gamme de CMF/Nothing n'est pas exempt de défauts, il est difficile de ne pas lui pardonner ces derniers au vu de son rapport qualité/prix. Avec de très bonnes performances, un design intelligent, une bonne autonomie et un volet photo mieux maitrisé que l'an dernier, le CMF Phone 2 Pro se place comme l'un des meilleurs smartphones de 2025.