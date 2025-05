Galaxy S25 Edge : le nouveau smartphone de Samsung choque déjà les internautes

Enfin annoncé officiellement, le Samsung Galaxy S25 Edge établit un nouveau standard pour l'industrie avec un boitier ultra fin, mais aux caractéristiques qui peuvent décevoir.

Petit secret de polichinelle depuis plusieurs mois, le Samsung Galaxy S25 Edge est enfin annoncé officiellement. Ce tout nouveau smartphone reprend bon nombre d'éléments caractéristiques des derniers téléphones de Samsung, mais dans un gabarit ultra fin. Son annonce a cependant déçu de nombreux internautes de par certains composants, mais surtout par son positionnement tarifaire.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : un nouveau standard dans l'industrie

Cela fait plusieurs années que des rumeurs circulent à propose d'une nouvelle tendance dans l'industrie des smartphones. Après les téléphones pliables, bon nombre de constructeurs se lanceraient sur le marché des téléphones ultra fins. Une tendance qui serait également suivie par Apple en fin d'année 2025 avec un potentiel iPhone 17 Air.

Ainsi, le Samsung Galaxy S25 Edge propose un châssis en titane de seulement 5,8 mm ainsi qu'un minuscule poids de 163 g avec un design bien inspiré des précédents Galaxy S25. Le président et directeur de chez Samsung Electronics, TM Roh, a notamment déclaré que "le S25 Edge ne se contente pas de marquer une percée dans sa catégorie, il accélère l'innovation dans toute l'industrie mobile." L'écran du Galaxy S25 Edge est pourvu d'une dalle AMOLED avec définition Quad HD+.

© Samsung

Côté puissance, le Samsung Galaxy S25 Edge est pourvu d'un processeur Snapdragon 8 Elite spécialement taillé pour l'expérience Galaxy. Il s'agit d'une des puces les plus performantes sur le marché de la téléphonie mobile et adaptée spécialement pour les smartphones de Samsung.

Au niveau de l'appareil photo, on observe déjà une première concession puisque le Samsung Galaxy S25 Edge ne dispose que de deux capteurs (contre trois pour le S25 Ultra). On y trouve un capteur principal de 200 Mpx ainsi qu'un ultra grand angle de 12 Mpx. Pas de téléobjectif prévu donc ce qui devrait atténuer les performances en zoom du smartphone.

Le Samsung Galaxy S25 Edge intègre évidemment Galaxy AI, l'intelligence artificielle maison de Samsung avec ses nouveautés comme Now Brief et la Now Bar.

Un prix sacrément audacieux

Voilà certainement le point qui fait le plus grogner en ligne. Le Samsung Galaxy S25 Edge est proposé à partir de 1249 euros. Un tarif situé entre le Samsung Galaxy S25+ et le Samsung Galaxy S25 Ultra et jugé très élevé par de nombreux internautes au vu des performances du téléphone sur le papier.

L'autre débat autour du Samsung Galaxy S25 Edge concerne son existence même : à qui se destine ce smartphone ? Les budgets plus serrés se tourneront vers le Samsung Galaxy S25 tandis que les plus gros budgets iront clairement du côté du S25 Ultra. De son côté, le Samsung Galaxy S25 Edge s'impose plutôt comme un téléphone expérimental et permet de prouver au monde ce que Samsung est désormais capable de réaliser en terme d'avancées technologiques. A l'image des premiers smartphones pliables, il faudra certainement du temps à la firme pour peaufiner son téléphone ultra fin et proposer de nouvelles versions.

Une disponibilité très rapprochée

Le Samsung Galaxy S25 Edge est proposé en trois coloris à partir du 30 mai prochain : Argent Titane, Noir Absolu Titane et Bleu Clair Titane. Il est possible de profiter d'une offre de précommande jusqu'au 29 mai (à minuit) qui double la capacité de stockage sans surcoût.