Samsung Galaxy Z Fold 7 : le smartphone choque les internautes par sa finesse

Le prochain smartphone pliable à clapet de Samsung innove par sa finesse et ses caméras.

A seulement quelques jours de la prochaine conférence Galaxy Unpacked de Samsung, les prochains smartphones de la firme se dévoilent de plus en plus. Après des images exclusives des deux nouveaux Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE, c'est au tour du smartphone au format tablette d'afficher ses nouveautés.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 serait bel et bien dévoilé le 9 juin prochain lors de la Galaxy Unpacked. Le smartphone profiterait de deux nouveautés majeures : un boitier bien plus fin et de nouvelles caméras.

© AndroidHeadline / Samsung

Un design revu et enfin d'actualité

Le Samsung Galaxy Z Fold a beau être un leader en matière de smartphones pliables, ce dernier accusait sérieusement le poids de la concurrence. Son boitier était notamment extrêmement épais par rapport à d'autres modèles comme le OnePlus Open ou les Honor MagicV3/4.

Un défaut qui serait corrigé avec le Samsung Galaxy Z Fold 7 dont le boitier serait beaucoup plus fin que ses prédécesseurs avec une épaisseur de 4,5mm (sans compter les capteurs photo).

© OnLeaks / Android Headlines

Outre cette finesse, Samsung ferait le choix d'un petit retour en arrière concernant la caméra interne du Z Fold 7. Cette dernière, placée sous l'écran depuis plusieurs générations, serait à nouveau pleinement visible. Si cela fait perdre un peu en visibilité (beaucoup apprécient de ne pas avoir de petit capteur au milieu de leur écran lorsqu'ils regardent une vidéo), la qualité photo devrait s'améliorer avec ce changement.

La caméra principale du Samsung Galaxy Z Fold 7 serait également améliorée en passant de 50 à 200 Mpx selon les dernières informations disponibles.

Niveau performances, tout porte à croire que le Samsung Galaxy Z Fold 7 serait pourvu du même processeur que le Galaxy S25 Ultra sorti il y a quelques mois. Une puce Snapdragon 8 Elite optimisée pour les téléphones Samsung Galaxy serait prévue.

Un prix en hausse pour le Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Samsung avait surpris bon nombre d'internautes en dévoilant le prix du dernier Galaxy Z Fold 6. Ce dernier s'établissait à partir de 1999 euros alors que son prédécesseur était proposé à partir de 1899 euros. Une hausse de 100 euros qui rapproche dangereusement le smartphone pliable de la barre symbolique des 2000 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 profite de meilleurs composants, et surtout, d'un gabarit bien plus réduit. La miniaturisation des composants a souvent un coût et cela pourrait bien se répercuter sur le tarif final du smartphone. Il faudra attendre le 9 juillet pour savoir si le Samsung Galaxy Z Fold 7 voit son prix dépasser les 1999 euros ou non.

Quelle date de sortie pour le Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Samsung a déjà confirmé que sa prochaine grande conférence estivale se tiendra le mercredi 9 juillet prochain. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 devrait être dévoilé durant cet événement aux côtés du Z Flip 7, du Z Flip 7 FE et de nouvelles montres connectées Galaxy Watch. La date de sortie du Samsung Galaxy Z Fold 7 serait donc confirmée pour le mois de juillet, sans plus de précisions à l'heure actuelle.