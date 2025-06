Samsung Galaxy Z Fold 7 : le smartphone établirait un record qui serait déjà bientôt battu

Le nouveau pliable de Samsung mise tout sur la finesse de son boitier, mais la concurrence est déjà prête à rivaliser.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 nous réserve t-il encore la moindre surprise ? Le prochain smartphone pliable de l'entreprise coréenne fuite un peu partout depuis quelques semaines. Les images dévoilées laissent présager que Samsung met le paquet sur le nouveau design de son smartphone avec pour mot d'ordre : la finesse.

Selon plusieurs leakers sérieux, le Z Fold 7 bénéficierait d'une épaisseur de seulement 8,9 mm lorsqu'il est refermé et 4,2 mm une fois déplié. Des chiffres impressionnants qui, s'ils sont bien confirmés, feront du Samsung Galaxy Z Fold 7 l'un des smartphones pliables les plus fins au monde. Ces mêmes fuites d'informations rapportent également que l'appareil bénéficierait d'un écran un peu plus grand et lumineux tandis que la batterie serait améliorée par rapport à l'an dernier.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 serait extrêmement fin. © Android Headlines / OnLeaks

Une finesse déjà battue par la concurrence ?

Si le Samsung Galaxy Z Flip 7 établirait bien un record de finesse dans l'industrie des smartphones pliables, ce dernier pourrait bien être battu plus tôt qu'on ne le pense.

Le prochain smartphone pliable de chez Honor, le Magic V5, bénéficierait lui aussi d'un traitement tout particulier sur la finesse de son châssis. Selon les dernières rumeurs, le Honor Magic V5 ne mesurerait que 8,8 mm d'épaisseur une fois replié, en faisant à son tour le téléphone pliable le plus fin sur le marché. Il faudra cependant patienter jusqu'au 2 juillet, date à laquelle Honor dévoilera officiellement l'appareil en Chine, pour en avoir le coeur net.