Samsung Galaxy S26 : une belle amélioration de la batterie à venir, mais pas celle que l'on attend !

Le prochain smartphone flagship de Samsung fait déjà parler de lui.

Alors que tous les yeux sont rivés vers les prochains smartphones pliables de Samsung à venir cet été, la firme fait déjà parler d'elle pour son prochain Galaxy S26. Ce dernier, prévu pour le début d'année 2026, bénéficierait notamment de plusieurs améliorations suite aux critiques des précédents mobiles de la firme.

Parmi les critiques émises au dernier Samsung Galaxy S25 Ultra, nombreux ont été les utilisateurs (et l'auteur de ces lignes) à déplorer une batterie sans évolution depuis plusieurs années. Si l'autonomie du téléphone n'est pas mauvaise, elle pourrait nettement être améliorée au vu du prix de l'appareil.

Les premières informations concernant le Samsung Galaxy S26 font état d'une bonne nouvelle : la firme intègrerait une belle nouveauté pour la batterie du téléphone. Intitulé "battery protection circuits", cet ajout permettrait au mobile de mieux gérer le courant de charge et d'éviter des phénomènes non désirés comme la surcharge ou la recharge trop rapide et susceptible d'abîmer la batterie. Cette nouveauté devrait avoir un bon impact sur l'autonomie des Galaxy S26, mais beaucoup d'utilisateurs s'attendent à d'autres annonces.

Hélas, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'informations concernant une possible augmentation de la capacité de la batterie qui resterait la même depuis maintenant plus de quatre ans. Samsung devrait cependant continuer de travailler sur la possibilité d'intégrer des batteries en silicon carbone d'ici les prochaines années afin d'améliorer l'autonomie de ses appareils, et notamment, sur son Galaxy S Edge.