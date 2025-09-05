Test du Google Pixel 10 : un zoom impressionnant, mais est-ce suffisant ?

A chaque nouvelle année son Google Pixel. La série de smartphone du géant de la tech fête sa dixième bougie avec trois nouveaux smartphones. Nous avons pu tester le Google Pixel 10 et le Pixel 10 Pro pour vérifier leurs nouveautés.

Cela fait maintenant plusieurs années que Google s'impose face à concurrence Android. En passant de smartphones à l'excellent rapport qualité/prix aux appareils blindés d'intelligence artificielle, la firme propose aujourd'hui trois nouveaux smartphones : les Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro et Google Pixel 10 Pro XL.

Dans ce test, nous allons évoquer les nouveautés et caractéristiques du Google Pixel 10 ainsi que de sa version Pro. Le modèle XL présente simplement un plus grand gabarit et une meilleure batterie.

Le Google Pixel 10 mise cette année sur quelques nouveautés bien distinctes : un meilleur écran, une nouvelle puce, un téléobjectif et la fonctionnalité Pixelsnap. Découvrez notre test des Google Pixel 10 et Google Pixel 10 Pro.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Un design qui n'évolue pas, mais intègre une grosse nouveauté !

Google ne s'est pas embêté à modifier en profondeur le design du Google Pixel 10 et de ses différentes versions. Ces dernières disposent quasiment des mêmes dimensions que pour la série Google Pixel 9 au point de les rendre difficiles à différencier. Cette décision ravira les possesseurs d'anciennes coques qui s'avèrent compatibles avec cette dixième génération.

Ainsi, le dos du Google Pixel 10 est toujours en verre Gorilla Glass Victus 2 avec des reflets brillants et glissant au toucher. Le Pixel 10 Pro opte quant à lui pour un dos aux teintes mattes pour se différencier quelque peu.

La petite nouveauté du design est à chercher du côté du bloc photo où un téléobjectif fait son apparition sur le Google Pixel 10 ! Une petite surprise tant les constructeurs de téléphone ont l'habitude de réserver ce genre de capteurs aux versions Pro de leurs appareils.

Le Google Pixel 10 de base se dote d'un téléobjectif.

Au global, la prise en main du Google Pixel 10 est un vrai plaisir. Les côtés arrondis de l'appareil permettent de le manipuler régulièrement et longuement sans ressentir de gêne. Si l'on aura toujours un petit coup de coeur pour le design du Pixel 8a et son dos bombé, nous sommes forcés d'admettre que Google a atteint le stade de la maturité avec le design de ce Pixel 10.

Il faut également que nous évoquions Pixelsnap. Cette nouveauté placée au dos de l'ensemble de la gamme Google Pixel 10 n'est pas sans rappeler Magsafe des iPhone avec son système d'aimant qui permet d'apposer des accessoires et chargeurs sans-fil. La cerise sur le gateau : les accessoires Apple sont également compatibles et nous avons pu recharger nos Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro avec nos chargeurs collés solidement à leur dos.

Un très bel écran aussi fluide que coloré

Peu de changements à souligner également du côté de l'écran des Pixel 10 et Pixel 10 Pro. Les deux smartphones disposent d'une dalle de 6,3 pouces avec une luminosité un peu plus élevée que pour leurs prédécesseurs (3300 nits pour le Pixel 10 Pro et 3000 nits pour le Pixel 10. Cette luminosité permet de bénéficier d'une lisibilité un poil meilleur lorsque le téléphone est manipulé en plein soleil, mais nous n'éprouvions pas déjà pas trop de difficultés sur ce point l'an passé.

Du côté de la fluidité, le Google Pixel 10 est capable de bénéficier d'un affichage fluide oscillant automatiquement entre 60 et 120 Hz. Dommage qu'il ne soit pas possible de verrouiller le 120 Hz en permanence ! Le Google Pixel 10 Pro est, quant à lui, doté d'une affichage LTPO qui lui permet de passer de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché à l'écran.

L'écran du Google Pixel 10 Pro peut passer de 1 à 120 Hz automatiquement tandis que le Pixel 10 ne descend qu'à 60 Hz.

Dans leurs configurations de base, les écrans des Pixel 10 et Pixel 10 Pro sont axés sur des couleurs "adaptatives". Ces dernières s'avèrent assez chaudes et vives au point d'être "too much" pour certains profils. Le mode "couleurs naturelles" est toujours possible afin de bénéficier d'un rendu de couleurs plus proches de la réalité.

Des performances qui laissent toujours à désirer

Nos critiques sur les Google Pixel semblent se répéter d'année en année : les smartphones de Google ne brillent jamais particulièrement du côté des performances pures. Un constat que l'on retrouve à nouveau en 2025 avec les Google Pixel 10 et 10 Pro. Si les deux smartphones sont pleinement capables de faire tourner des jeux comme Fortnite, Genshin Impact ou Wuthering Waves en qualité bonne, la chauffe se fait parfois sentir. Les benchmarks réalisés par d'autres professionnels ne s'y trompent pas : la puce Google Tensor G5 n'est pas taillée pour le gaming.

Qu'il s'agisse du Pixel 10 ou du Pixel 10 Pro, la chauffe se ressent lors de sessions gaming.

S'il y a cependant un point sur laquelle ce processeur performe, c'est bien l'intelligence artificielle. Vous pensiez lire un test d'un smartphone sans cette mention en 2025 ? Cela fait désormais quelques années que Google saupoudre ses smartphones de multiples outils qui tirent partie de l'IA. Outre l'intégration parfaite et naturelle de l'assistant Gemini, on retrouve toujours la gomme photo, la gomme audio et les multiples optimisations de vos clichés par intelligence artificielle. Les deux véritables nouveautés du côté de l'intelligence artificielle sont une nouvelle fois à retrouver du côté de la photographie avec le "coach photo" et le "zoom pro".

Un vrai assistant photo dans sa poche

Pour la première fois, un Google Pixel "de base" est pourvu d'un téléobjectif. Ce dernier n'est cependant que de 10 Mpx contre 48 mpx sur le Pixel 10 Pro. Mais voici la configuration complètement des deux téléphones côté photo :

Configuration photo des Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro. Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Grand angle 48 Mpx 50 Mpx Ultra grand angle 13 Mpx 48 Mpx Téléobjectif x5 10 Mpx 50 Mpx

On observe donc bien plusieurs différences entre les deux smartphones. Ces dernières sont également observables à l'usage. Mais puisqu'une image vaut mieux que mille mots, voici quelques clichés réalisés avec le Google Pixel 10 :

Le Google Pixel 10 s'en sort plutôt bien en général avec des clichés riches en couleurs. Le piqué est globalement bon, mais s'effondre petit à petit à mesure que l'on zoom dans l'image. Le téléobjectif du Google Pixel 10 montre assez rapidement ses faiblesses, mais parvient tout de même à quelques jolis résultats grâce au lissage par traitement numérique du téléphone. Les clichés de nuit s'avèrent également plutôt bons notamment sur la gestion des points lumineux comme des ampoules. Certains éléments ont cependant tendance à être un peu bleutés comme les bâtiments de fond la nuit.

Google Pixel 10 / x1 / nuit

Google Pixel 10 / x1

Google Pixel 10 / x20

Google Pixel 10 / x1

Google Pixel 10 / x5

Le Google Pixel 10 Pro parvient également à produire quelques jolis résultats. Globalement, les performances sont un poil meilleures que pour le Pixel 10, mais cela se ressent particulièrement au niveau du téléobjectif grâce à la nouvelle fonction "zoom pro". Cette dernière vient reconstituer les détails perdus en zoomant dans votre image grâce à l'intelligence artificielle. Si certains détails paraissent totalement superficiels, il arrive que les résultats soient très satisfaisants, notamment sur certains textes. Gardez cependant en tête que l'option "zoom pro" doit être téléchargée au préalable (et pèse tout de même près de 2 Go) et qu'il s'agit d'intelligence artificielle qui peut avoir du mal à recomposer certains éléments (comme sur le panneau où quelques extraits ne veulent rien dire).

Google Pixel 10 / x1

Google Pixel 10 Pro / x1

Google Pixel 10 Pro / x100 / sans zoom pro

Google Pixel 10 Pro / x100 / avec zoom pro

L'autre grande nouveauté côté photo est disponible sur l'ensemble de la gamme et s'intitule "coach photo". Disponible en haut à droite de l'écran, il vous permet de prendre un cliché pour demander des conseils à l'intelligence artificielle. Très gadget, ce coach ne révolutionnera sûrement pas vos photos, mais devrait aider les personnes les moins à l'aise à produire des clichés un peu plus originaux.

Une autonomie mieux gérée, mais la nouveauté est ailleurs

Bien que la capacité des batteries des Pixel 10 et 10 Pro soient supérieure à celle de leurs prédécesseurs, Google annonce toujours une autonomie de plus 24h d'autonomie et 100 heures avec l'ultra économiseur de batterie. Cela doit sûrement provenir de la consommation énergétique du processeur Tensor G5, mais également des nouveautés logicielles embarquées dans les deux téléphones.

Après avoir utilisé ces derniers pendant plusieurs semaines, nous avons été agréablement surpris par leur autonomie. Si l'on est encore loin de certains concurrents, nous n'avons pas ressenti de manque de batterie comme c'est généralement le cas sur les Google Pixel depuis plusieurs années. Un effort reste à fournir de ce côté, mais Google semble sur la bonne voie.

La recharge augmente quelque peu cette année puisque les Google Pixel 10 et 10 Pro sont capables de supporter jusqu'à 30 W (contre 27 W pour le Pixel 9 Pro). Dommage qu'il faille toujours plus d'une heure et demie pour passer de 0 à 100%, mais au vu de la chauffe de l'appareil lorsqu'il est sollicité, peut-on vraiment lui demander une charge ultrarapide sans craindre pour les composants ?

Une connectivité qui dépend de votre modèle

Nous avons pu essayer les Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro pendant plus de deux semaines et n'avons remarqué aucun souci de connexion ou de communications. Les deux appareils excellent dans ces domaines même si le Google Pixel 10 Pro dispose d'une petite longueur d'avance en affichant une compatibilité avec le Wi-Fi 7 (là où le Pixel 10 reste cantonné au Wi-Fi 6e). Côté Bluetooth, les deux appareils disposent d'une compatibilité Bluetooth 6.0 et nous avons pu en profiter avec un Nothing Headphone, des AirPods 4 et une Pixel Watch 2 sans problèmes d'appairage.

Vous n'aurez aucun souci à connecter vos appareils au Google Pixel 10.

Du côté des communications, c'est toujours un plaisir d'utiliser un Google Pixel avec ses multiples options. La détection d'appels et SMS indésirables est toujours l'une des meilleures sur le marché et la réduction de bruits environnants lors des appels est toujours appréciable. Les deux smartphones sont compatibles avec les bandes de communication 5G.

Notre conclusion au test du Google Pixel 10 et Google Pixel 10 Pro

Encore une fois, Google réussit à proposer deux smartphones qui brillent sur plusieurs points. Si la photographie reste toujours le point numéro 1 pour choisir un Pixel, cette dernière dispose encore et toujours d'améliorations cette année avec un téléobjectif sur le Pixel 10 et un zoom pro sur le Pixel 10 Pro. Si les résultats varient grandement en fonction de votre scène, les clichés obtenus restent globalement de bonne facture. Mention spéciale également pour l'autonomie et la recharge qui semblent un peu améliorés cette année.

Hélas, les Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro embarquent toujours un manque flagrant de puissance et pourront ne pas convenir aux mordus de jeux vidéo. Pour les autres, nous vous conseillons les deux smartphones les yeux fermés.