Xiaomi 15T : la firme choque avec cette nouvelle proposition photo

Xiaomi vient de dévoiler deux nouveaux smartphones qui mettent l'accent sur de multiples améliorations en photo, sur l'écran et en connectivité.

Les amateurs de smartphones Xiaomi vont être aux anges. La marque a présenté deux nouveaux téléphones : le Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro qui ont été officiellement annoncés le mercredi 24 septembre en marge d'un événement exclusif à Munich.

Ces deux nouveaux smartphones misent sur plusieurs grosses améliorations par rapport à la génération précédente, quatre points sont notamment à retenir : la photo, l'écran, l'autonomie et la connectivité.

Le Xiaomi 15T Pro mise sur un nouveau téléobjectif

Photo

Le Xiaomi 15T Pro est le modèle le mieux loti grâce à l'arrivée d'un nouveau module téléobjectif 5x conçu en partenariat avec Leica. Ce capteur signe une belle avancée par rapport à celui du 14T Pro qui n'était que de 2,6x en zoom optique. Le Xiaomi 15T Pro est donc capable de zoomer jusqu'en x5 de façon optique et x20 avec un traitement numérique. Un nouveau capteur principal est également proposé pour davantage de flexibilité et de résultats en basse lumière.

Connectivité

Du côté de la connectivité, les Xiaomi 15T et 15T Pro disposent d'une nouvelle technologie baptisée "Offline Communication" qui permet à deux smartphones de la série 15T de communiquer vocalement à moins de 2km de distance sans avoir besoin de réseau cellulaire ou Wi-Fi.

Puissance et autonomie

Le Xiaomi 15T Pro profite également d'un nouveau processeur, le Dimensity 8400-Ultra, qui devrait lui profiter lors des jeux très lourds en ressources.

Un tel processeur a cependant besoin d'une autonomie suffisante pour pouvoir supporter la cadence. C'est pourquoi le Xiaomi 15T Pro est pourvu d'une batterie de 5500 mAh, d'une charge filaire de 67 W ainsi que d'une nouvelle recharge sans-fil de 50 W.

Ecran

Petite nouveauté notable : l'écran du 15T Pro est plus grand que celui de son prédécesseur en passant de 6,67 pouces à 6,83 pouces. Les bords sont également plus fins pour une meilleure lisibilité. Ce nouvel écran est accompagné d'une résistance IP68 contre l'eau et la poussière.

Le Xiaomi 15T signe une petite évolution

Photo

De son côté, le Xiaomi 15T bénéficie de plusieurs petites améliorations avec notamment un nouveau capteur principal Leica Summilux et un mode "Master Portrait" qui devrait vous permettre de mieux faire ressort vos sujets du fond des photographies avec un flou mieux maitrisé et prononcé.

Connectivité

Le Xiaomi 15T bénéficie également de la nouvelle connectivité "Offline Communication". Sa portée est cependant moins élevée que pour le modèle Pro, mais vous pourrez discuter avec un possesseur de Xiaomi 15T à distance sans avoir besoin de connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Puissance et autonomie

Bien que le Xiaomi 15T bénéficie lui-aussi d'une nouvelle puce, cette dernière est un peu moins puissante que sur le modèle Pro. Il faudra compter sur un MediaTek Dimensity 9400+ pour la gestion de vos jeux et applications.

Même son de cloche pour l'autonomie qui est la même que pour le Xiaomi 15T Pro. Une batterie de 5500 mAh est également disponible pour le Xiaomi 15T couplée à une recharge filaire de 67 W.

Ecran

L'écran du Xiaomi 15T passe également de 6,67 pouces à 6,83 pouces pour un meilleur confort visuel. La luminosité maximale monte également jusqu'à 3200 nits pour une meilleure lisibilité, même en plein soleil. Le Xiaomi 15T gagne également une certification IP68.

© Xiaomi

Prix et disponibilités

Les Xiaomi 15T et 15T Pro sont désormais disponibles avec des tarifs de vente recommandés et une offre jusqu'au 31 octobre : jusqu'à 100 euros de remise immédiate + 100 euros de bonus reprise sur un ancien smartphone (en plus de sa valeur de reprise). Les tarifs sont les suivants :

Xiaomi 15T (12+256 Go) : 649 euros.

Xiaomi 15T Pro (12+512 Go) : 899 euros.

Le Xiaomi 15T dispose des coloris noir, gris et rose gold tandis que le 15T Pro profite des mêmes noirs et gris, mais également d'une couleur mocha.