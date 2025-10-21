Samsung Galaxy S26 : la firme forcée de changer ses plans en urgence

Après les mauvaises ventes de son smartphone ultra fin, Samsung pourrait bien être obligé de modifier complètement ses futures sorties.

Alors que les plans de Samsung prévoyaient la fin des modules estampillés "Plus", la firme semble revoir ses plans suite à l'échec commercial de son dernier smartphone ultra fin. Lancé à la fin du mois de mai 2025, le Samsung Galaxy S25 Edge promettait une belle expérience du constructeur tout en proposant un format ultra fin. Hélas, malgré d'excellentes ventes autour de la gamme "S25", cette nouvelle proposition ne semble pas avoir conquis le coeur des consommateurs.

D'après plusieurs sites spécialisés, les ventes du Samsung Galaxy S25 Edge sont mauvaises. Très mauvaises. Au point de forcer Samsung à ralentir sa production et de potentiellement revoir ses plans pour 2026.

Fin de parcours pour les Samsung Galaxy Edge ?

Le lancement du Samsung Galaxy S25 Edge devait permettre à Samsung de "tuer" son prochain S26 Plus au profit d'une nouvelle version du téléphone ultra fin. La gamme S26 - à venir en début d'année 2026 - devait ainsi se composer des smartphones suivants :

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Ultra

Seulement voilà, plusieurs mentions d'un Samsung Galaxy S26 Plus sont apparus sur la toile ces derniers jours dont un numéro IMEI (qui permet d'identifier les références de produits). Ce numéro confirme quasiment l'existence d'un S26 Plus qui devrait donc bel et bien être de nouveau proposé en 2026.

Nul ne sait ce qu'il adviendra de la série Galaxy Edge à l'heure actuelle. Si Samsung a réussi une belle avancée technologique avec son S25 Edge, il faudra sûrement attendre encore un peu pour espérer voir une nouvelle version venir prochainement.