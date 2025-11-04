Black Friday Air Fryer : offrez-vous la friteuse Ninja Foodi Dual Zone à prix cassé pour le Black Friday

À l'occasion de la période du Black Friday 2025, la friteuse sans huile Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer profite d'une belle remise de près de 45% chez Cdiscount.

Avec les consoles de jeu et les smartphones, les friteuses sans huile de type Air Fryer seront certainement les produits phares du Black Friday 2025 et des prochaines fêtes de fin d'année.

Le constructeur américain Ninja qui fait désormais partie des marques les plus populaires en France propose une multitude de produits pour le rayon cuisine, comme la Ninja Foodi Dual Zone.

D'ailleurs, cette friteuse sans huile est vendue à prix cassé chez Cdiscount. Alors qu'on pouvait l'obtenir aux alentours des 180 euros, la Foodi Dual Zone de Ninja (référence AF200EU) passe à 99,99 euros grâce à une réduction de presque 45% de la part du site e-commerce français.

En plus de la remise immédiate de 80 euros, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 euros si vous êtes une nouvelle cliente ou un nouveau client du site Cdiscount. Pour cela, il suffit de saisir le code HELLO10 avant la validation définitive du panier.

Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer AF200EU

Quels sont les points forts de la friteuse Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer ?

La Ninja Foodi Dual Zone affichée à moins de 100 euros chez Cdiscount a l'avantage d'être équipée d'une capacité de 7,6 litres et d'un double compartiment. Grâce à ces deux compartiments, la friteuse Air Fryer donne la possibilité de de cuire deux aliments, de deux façons différentes. La Foodi Dual Zone de Ninja dispose de 4 modes de cuisson : Air Fry, Max Crisp, rôtir et réchauffer.

Conçu pour les couples et les familles, l'appareil qui possède des possibilités infinies pour préparer vos repas embarque des commandes numériques simples à utiliser. Avec les zones de cuisson indépendantes, il est possible de combiner et d'ajuster les programmes, les temps et les températures dans chaque compartiment.

Si la friteuse Foodi Dual Zone de Ninja ne vous a pas convaincus, vous pouvez toujours voir des enseignes spécialisées dans l'électroménager comme Darty et Boulanger pour trouver d'autres offres promotionnelles du Black Friday sur les Air Fryer.

Amazon, Cdiscount, la Fnac, Rakuten ou bien encore Lidl proposent régulièrement des friteuses de type Air Fryer en promotion et ce, à longueur d'année.