Casque Bose QuietComfort Ultra : Amazon brade son prix, c'est le Black Friday avant l'heure !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent le QuietComfort Ultra avant le Black Friday ! Chez Amazon, le casque Bose à réduction de bruit est à moins de 300 euros.

Le Black Friday 2025 a essentiellement commencé à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger. Même si Amazon ne participe pas (pour le moment) à l'événement commercial de fin d'année, le géant du commerce en ligne a pensé aux amateurs de bon son en baissant le prix du célèbre Bose QuietComfort Ultra.

En prévision du fameux "Vendredi noir", le célèbre site de commerce en ligne propose à ses clients de s'offrir le casque sans à réduction de bruit à 299,95 euros au lieu de 399,95 euros.

Cela correspond à une remise immédiate de 100 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle concerne les quatre coloris du casque, à savoir : noir, blanc, bleu et prune.

Casque Bose QuietComfort Ultra

Le Bose QuietComfort Ultra et son autonomie d'une journée

Sorti au cours de l'automne 2023, le Bose QuietComfort (QC) Ultra est considéré comme l'un des rivaux du Sony WH-1000XM5. Le casque sans fil de la marque américaine a la particularité de posséder des coussinets en cuir synthétique qui permettent aux utilisateurs de profiter d'une immersion sonore totale et d'un confort d'écoute inégalé.

Grâce à la compatibilité avec le Bluetooth 5.3, cette technologie sans fil assure une liaison sans fil stable et de qualité. Quant à la possibilité de connexion filaire depuis une prise Jack 3.5 mm, celle-ci offre une polyvalence qui peut être appréciée. Avec la connexion multipoint intégrée, la ou le propriétaire du QC Ultra peut basculer entre différents appareils connectés (PC, tablette ou smartphone).

Concernant l'autonomie, le casque affiche une durée maximale de 24 heures (soit l'équivalent d'une journée complète), ce qui permet une utilisation prolongée sans interruption. La réduction de bruit active (ANC) intégrée permet d'éliminer les bruits ambiants indésirables. De son côté, la fonctionnalité du mode bruit ambiant amplifie les sons extérieurs si besoin.

Le casque est aussi doté d'un micro intégré pour des appels clairs, et il peut se plier pour un rangement facile. Enfin, le Bose QuietComfort Ultra est accompagné d'un étui de transport, d'un câble audio de 3,5 mm à 2,5 mm et d'un câble USB-C (A vers C).