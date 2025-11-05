Black Friday Cdiscount : profitez de 15 € de remise dès 89 € d'achat sur une sélection de produits Philips

Machines à café, aspirateurs, fers à repasser, centrales vapeur,... le site Cdiscount profite du Black Friday pour vous proposer une remise de 15 euros à compter de 89 euros d'achat sur une sélection de produits Philips.

En cette période du Black Friday 2025, l'univers de la maison est à l'honneur sur le site Cdiscount. Pour ce mois de novembre, Cdiscount vous permet de bénéficier d'une remise de 15 euros à partir de 89 euros d'achat (hors frais de livraison) sur une sélection de produits de la marque Philips.

Pour profiter de la réduction, il vous suffit de créer un panier composé d'un ou plusieurs produits éligibles à l'opération commerciale.

Une fois votre panier terminé, vous devez cliquer sur "Passer la commande", choisir votre mode de livraison puis entrer le code PH15D89 dans la case prévue à cet effet. Dès lors que vous avez entré le code permettant de bénéficier de la réduction, vous cliquez sur le bouton OK.

Si vous voyez le message "Votre bon d'achat a bien été pris en compte", vous pouvez procéder au paiement final de votre commande. En cas d'annulation ou de rétractation d'une partie ou de la totalité de la commande, vous perdez le bénéfice du bon de réduction.

Offrez-vous des produits Philips à prix réduits pour le Black Friday Cdiscount

Parmi les offres proposées par Cdiscount, on peut trouver l'aspirateur avec sac Philips XD3112/09 à 89,99 euros (au lieu de 109,99 euros) et la centrale vapeur Philips GC9650 à 199,99 euros (au lieu de 279,99 euros).

Si vous voulez acheter deux produits ne dépassant pas les 90 euros, vous pouvez ajouter le fer à repasser Philips DST7041 (à 59,99 euros) et le défroisseur à main Philips STH5010 (à 29,99 euros). En prenant en compte le code PH15D89, vous obtenez les deux articles pour un prix exact de 74,98 euros, hors frais de livraison. Pour rappel ou à titre d'information, les frais de livraison sont offerts par Cdiscount si vous choisissez le retrait de vos produits en point relais.

Comme vous l'aurez compris, le Black Friday est l'occasion pour vous de vous offrir des appareils électroménagers Philips plus ou moins coûteux. Dans les meilleures ventes chez Cdiscount, les cafetières à dosette occupent une bonne position. Pour voir l'ensemble de la liste concoctée par le marchand, vous pouvez cliquer ici.