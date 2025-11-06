Black Friday Dyson : un code promo fait baisser le prix du Dyson V8 Advanced, voici comment en profiter

Le Dyson V8 Advanced fait l'objet d'un bon plan pour le Black Friday. Une remise immédiate et un code promo font en effet baisser le prix de l'aspirateur balai de la marque britannique.

Les aspirateurs balais seront certainement parmi les produits les plus recherchés au cours du Black Friday et pour les prochaines fêtes de fin d'année. Pour cette période du "Vendredi noir", la fameuse marque britannique Dyson propose sur son site officiel le V8 Advanced à 249 euros au lieu de 399 euros, soit une remise immédiate de 150 euros.

En France, des revendeurs comme la Fnac, Amazon, Cdiscount, Darty et Boulanger n'ont pas hésité à s'aligner avec le constructeur. De son côté, Rakuten se distingue en proposant une réduction supplémentaire de 10 euros grâce au code promo CLUBR10. Avec ce coupon, le tarif du Dyson V8 Advanced passe à 239 euros, ce qui correspond au meilleur prix du moment.

Pour information, l'offre promotionnelle venant du site Rakuten est valable depuis la boutique française Boulanger et le code promo en question doit être saisi avant la validation définitive du panier.

Dyson V8 Advanced

Dyson V8 Advanced : l'aspirateur V8 le plus puissant de la marque

Avec une puissance d'aspiration de 130 AW, le Dyson V8 Advanced est considéré comme étant le plus puissant des aspirateurs V8 du constructeur. Il bénéficie en effet de 10% de puissance supplémentaire par rapport aux autres modèles de la même gamme.

Le V8 Advanced est doté d'un moteur numérique qui atteint 110 000 tours/minute, garantissant une aspiration puissante et constante sur tous types de sols. L'aspirateur balai dispose de la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui augmente le flux d'air et qui capture les particules les plus fines.

La batterie du V8 Advanced assure une durée d'utilisation de 40 minutes en mode Normal, sans baisse de régime. À propos des accessoires, le V8 Advanced de Dyson est accompagné d'une brosse Motorbar, d'un large conduit (pour les grosses particules), d'une brosse douce (pour la poussière), et d'un long suceur (pour les zones difficiles d'accès).

Enfin, la station murale de chargement fournie avec le Dyson permet de ranger l'appareil et ses accessoires. À moins de 240 euros pour le Black Friday, l'aspirateur Dyson V8 Advanced est une bonne affaire.