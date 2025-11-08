Black Friday JBL : l'enceinte PartyBox 710 est 260 € moins chère grâce à cette astuce

Une astuce vous permet d'économiser 260 euros sur l'achat de l'enceinte JBL PartyBox 710 à l'occasion de l'édition 2025 du Black Friday.

L'univers du son est à l'honneur pour ce nouveau bon plan consacré à la période du Black Friday 2025. En ce moment, l'enceinte JBL PartyBox 710 est vendue à moins de 600 euros chez Amazon, Cdiscount, Rakuten, Electro Dépôt, Fnac/Darty ou encore Boulanger.

Mais l'enseigne française Boulanger se distingue de ses autres rivaux du commerce en ligne en mettant à disposition un coupon de réduction pour l'achat de la PartyBox 710.

Ainsi, grâce à la saisie du code promo AUDIO10 durant l'étape de la commande, le prix de l'enceinte passe à 539,99 euros. Avec cette astuce "cachée", vous économisez 260 euros sur l'enceinte JBL. Celle-ci est en effet affichée au prix conseillé de 799 euros sur le site de la marque.

Enceinte sono JBL PartyBox 710

La JBL PartyBox 710 est à son meilleur prix pour le Black Friday

À moins de 540 euros, soit le meilleur prix pour le Black Friday, la PartyBox 710 de JBL est une mini-chaîne qui a été conçue pour sonoriser vos soirées et vos fêtes. L'appareil doté d'une poignée ergonomique et de roulettes dispose d'un son JBL Original Pro puissant et de jeux de lumière dynamiques.

Équipée de deux haut-parleurs de graves de 8" et de deux haut-parleurs haute fréquence de 2,75", la mini-chaîne JBL PartyBox 710 embarque une puissance de 800W RMS, ce qui est idéal pour une très grande pièce.

La JBL PartyBox 710 est résistante aux éclaboussures grâce à l'indice d'étanchéité IPX4. Vous pourrez donc laisser sans crainte l'enceinte, même au bord de l'eau.

Vous avez la possibilité de jumeler votre smartphone ou tablette via le Bluetooth 5.1 et profiter instantanément de la puissance de l'enceinte. Vous pouvez aussi appairer deux PartyBox 710 avec le bouton True Wireless Sound pour encore plus de puissance sonore. Cette mini-chaîne possède aussi des entrées pour brancher deux micros et une guitare.

Enfin, si vous avez stocké votre playlist sur une clé USB, un port intégré permet la lecture de fichiers MP3 / WMA / WAV.