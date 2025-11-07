Black Friday Xiaomi : Amazon fait chuter le prix du POCO F7 Ultra lors d'une vente flash

Plus de six mois après son arrivée en France, le POCO F7 Ultra est victime d'une chute de prix chez Amazon, en pleine période du Black Friday.

Les smartphones sont sûrement les produits high-tech les plus recherchés lors de la période du Black Friday 2025. Pour les fans de la marque Xiaomi, il faut savoir qu'Amazon effectue une vente flash sur le POCO F7 Ultra.

Commercialisé au tarif conseillé de 753 euros durant sa sortie en France il y a plus de six mois, le Xiaomi POCO F7 Ultra voit son prix chuter à 499 euros sur le célèbre site du géant américain du commerce en ligne. Cela correspond à une belle réduction de plus de 250 euros.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne les deux coloris du smartphone Xiaomi et la vente flash prend fin le 16 novembre prochain, soit près de deux semaines avant le jour J du Black Friday.

Xiaomi POCO F7 Ultra

Quelles sont les caractéristiques du POCO F7 Ultra ?

Après avoir évoqué la vente flash Amazon, passons aux caractéristiques du POCO F7 Ultra. Lancé en France à la fin du mois de mars 2025, le smartphone F7 Ultra de la gamme POCO est doté d'un écran Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, une densité de 526 ppp et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Compatible avec la 5G, le téléphone de la marque Xiaomi est aussi équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite (conçu avec un processus de fabrication 3 nm et un CPU 8 cœurs), d'une batterie de 5 300 mAh avec l'HyperCharge à 120 W et du système d'exploitation Xiaomi HyperOS 2.

Du côté de l'appareil photo numérique du Xiaomi POCO F7 Ultra, on peut trouver une caméra principale de 50 MP, un téléobjectif flottant de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 32 MP et une caméra frontale de 32 MP.

Quant à la connectivité du téléphone, celle-ci est composée du Wi-Fi 7, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré à l'écran, de la reconnaissance faciale avec IA, du Bluetooth 6.0 ou bien encore du GPS.