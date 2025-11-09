Black Friday Honor : le smartphone Magic 7 Pro est à prix bradé chez Boulanger

Vous avez l'intention de vous offrir l'un des derniers smartphones Honor pour le Black Friday ? Actuellement, Boulanger brade le prix de l'excellent Magic 7 Pro.

Si vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous procurer un smartphone premium Android, sachez que Boulanger brade le Magic 7 Pro à l'occasion du Black Friday.

Commercialisé à 1299 euros lors de son arrivée en France, le smartphone de la marque Honor bénéficie d'une grosse réduction sur le site e-commerce français. Actuellement, le Honor Magic 7 Pro proposé en deux coloris est à 899,99 euros.

Mais en l'ajoutant à votre panier, le prix baisse encore de 100 euros et passe à 799,99 euros. Cela représente donc une belle économie de 500 euros par rapport au tarif conseillé par le constructeur.

Nous ignorons quand l'offre promotionnelle Boulanger se termine. Par conséquent, si celle-ci a expiré, tournez-vous vers Rakuten qui propose le smartphone à 736,90 euros.

Honor Magic 7 Pro

Le Honor Magic 7 Pro avec le Snapdragon 8 Elite devient moins cher pour le Black Friday

Lancé en France au début de l'année 2025, le Magic 7 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition Full HD+ de 1280 x 2800 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 5000 nits.

Le smartphone Honor compatible avec la 5G embarque aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, idéal pour jouer à vos jeux préférés ou utiliser le mode multi-tâches.

Le téléphone de la marque asiatique est également doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go et d'une batterie de 5270 mAh compatible avec la charge rapide sans fil à 80W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 15 avec une surcouche MagicOS 9.0.

Pour les amateurs de belles photographies, les futurs possesseurs du Honor Magic 7 Pro pourront profiter d'un triple capteur arrière de 50 MP + 200 MP + 50 MP et d'une caméra selfie de 50 MP.

Pour terminer, la connectivité du smartphone comprend le Bluetooth 5.4, le NFC, le GPS, le Wi-Fi 6, un port USB Type-C, un lecteur d'empreintes digitales, ainsi que la reconnaissance faciale.