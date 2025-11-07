Black Friday : le prix de cette tablette Android Lenovo avec stylet et clavier offerts est en forte baisse !

Une tablette Android de la marque Lenovo est victime d'une forte baisse de prix pour le Black Friday. Accompagnée d'un stylet et d'un clavier offerts, la Lenovo Idea Tab Pro profite d'une réduction de plus de 45%.

Vous êtes à la recherche d'une bonne tablette Android, pas trop chère ? À l'occasion de la période du Black Friday 2025, la Lenovo Idea Tab Pro fournie avec un stylet Lenovo Tab Pen Plus et un clavier offerts bénéficie d'une jolie réduction de plus de 45%.

Alors qu'on peut la trouver à 549,99 euros sur le site officiel de Lenovo, l'Idea Tab Pro voit son prix chuter à 299,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 250 euros.

Vous pouvez retrouver cette offre promotionnelle sur des sites e-commerce comme la Fnac, Cdiscount, Darty et Rakuten. D'ailleurs, pour l'achat de la tablette Lenovo, Rakuten vous offre un cashback de 12 euros si vous êtes membre du ClubR du site marchand. Ce cashback peut être utilisé lors d'un prochain achat passé sur Rakuten ou être converti en carte cadeau.

Lenovo Idea Tab Pro 12,7" + stylet + clavier

Idea Tab Pro : une bonne tablette signée Lenovo

Parfaite pour les budgets à moins de 300 euros, la Lenovo Idea Tab Pro est une tablette équipée d'un écran LCD tactile 3K de 12,7 pouces avec une définition de 2944 x 1840 pixels, un taux de rafraichissement de 144 Hz et une luminosité de 400 cd/m².

L'Idea Tab Pro de la marque asiatique possède également une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD).

La tablette Lenovo dispose aussi d'un processeur MediaTek Dimensity 8300, d'une batterie de 10200 mAh avec charge rapide à 45 W et du système d'exploitation Android 14 (avec la possibilité de mettre à niveau vers Android 16).

Du côté de la connectivité, l'appareil est essentiellement doté d'un port USB Type C 3.2 Gen 1, du Wi-Fi 6E et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3.

Enfin, la tablette inclut un capteur principal de 13 MP, un module frontal de 8 MP, quatre haut-parleurs JBL, un connecteur Pogo 3 points pour la connexion du clavier, des touches Volume, deux microphones, ainsi qu'un emplacement magnétique pour fixer le stylet.