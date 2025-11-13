Black Friday Samsung : Boulanger propose le Galaxy S25 FE à un prix digne du Black Friday

Le Galaxy S25 FE fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Boulanger. Pour le Black Friday, le smartphone Samsung est affiché à moins de 600 euros.

Dans le cadre de son Black Friday 2025, Boulanger donne la possibilité à ses clients de s'offrir le Galaxy S25 FE à prix très réduit. Affiché en temps normal à 749,99 euros, le smartphone Samsung proposé dans un coloris noir est à 599,99 euros grâce à une remise immédiate de 22% de la part du site e-commerce français.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle Entreprise Edition du smartphone qui intègre la solution Knox Suite pour une sécurisation optimale des données et une gestion simplifiée des appareils. Aussi, le site Rakuten (depuis la boutique Boulanger) propose le smartphone au même prix et offre 24 euros de cashback supplémentaire pour ses membres du programme ClubR.

Samsung Galaxy S25 FE (Entreprise Edition)

Le Samsung Galaxy S25 FE en détails

Lancée en France au début du mois de septembre 2025, la version Fan Edition du Galaxy S25 FE dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Compatible avec le réseau de données mobiles 5G, le smartphone conçu par Samsung est également équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (non extensible), d'un processeur Exynos 2400, d'une batterie de 4900 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation Android 14.

Côté photographie, le Galaxy S25 FE dispose d'un capteur principal de 50 MP, d'un ultra grand angle de 12 MP, d'un téléobjectif de 8 MP et d'un capteur selfie de 12 MP.

Enfin, les futurs acquéreurs du Samsung Galaxy S25 FE pourront profiter de l'assistant intelligent intégré Galaxy AI, d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, du Wi-Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, d'un port USB-C 3.2, du NFC, d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et de la reconnaissance faciale.