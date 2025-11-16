Black Friday Boulanger : le prix de la Samsung Galaxy Watch 7 s'effondre grâce à cette offre très limitée

Profitez du Black Friday 2025 pour vous offrir la Galaxy Watch 7 à prix cassé ! Grâce à une double réduction chez Boulanger, la montre Samsung peut être obtenue sous les 150 euros.

En cette mi-novembre 2025, Boulanger profite de la période du Black Friday pour casser le prix de la Galaxy Watch 7. Proposée dans sa version 44 mm et son coloris vert, la montre connectée du géant coréen Samsung est à 199 euros au lieu de 309 euros grâce à une remise immédiate de 110 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de la réduction de plus de 35%, vous avez la possibilité de bénéficier d'une remise supplémentaire de 50 euros si vous êtes adhérent à l'un des programmes Club de Boulanger. Au total, la Samsung Galaxy Watch 7 revient à 149 euros seulement.

Pour information, la remise supplémentaire de 50 euros sur la montre Samsung est valable jusqu'au dimanche 16 novembre 2025. Il ne vous reste donc que très peu de temps pour profiter de l'offre Boulanger !

Samsung Galaxy Watch 7 149 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Quelles sont les fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 7 ?

Lancée par Samsung pendant l'été 2024, la Galaxy Watch 7 possède un écran Super AMOLED de 1,5 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels et une densité de près de 327 ppp.

La montre Samsung qui tourne sous Android Wear avec une surcouche One UI Watch dispose également d'un processeur Exynos W1000, d'un espace de stockage de 32 Go, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'une batterie de 425 mAh.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et les smartphones Android, la smatwatch de Samsung possède divers capteurs comme le GPS , le capteur de luminosité et magnétique, l'accéléromètre, le gyroscope, le baromètre, le capteur Bioactive, ou bien encore la fréquence cardiaque.

Quant aux fonctionnalités de la Galaxy Watch 7, on peut notamment trouver le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, la détection de plus de 90 suivis d'exercices, les SMS, les notifications réseaux sociaux, les appels, les e-mails et l'historique des messages.