Black Friday Xiaomi : le smartphone Redmi Note 14 est à prix cassé, ne ratez pas cette offre Amazon !

Voici une offre intéressante pour celles et ceux qui souhaitent se procurer un smartphone Xiaomi pas cher ! Pour le Black Friday, le Redmi Note 14 est proposé -45% par Amazon.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone 4G à un prix très abordable, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Pour l'édition 2025 du Black Friday, le célèbre géant du commerce en ligne vous donne la possibilité d'avoir le Redmi Note 14 à -45%.

Grâce à cette belle remise, le smartphone Xiaomi passe ainsi de 233 euros à seulement 128,49 euros, ce qui correspond à 105 euros de réduction par rapport au prix conseillé du produit.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne les trois coloris du téléphone et prend fin le 1er décembre 2025. Aussi, il s'agit d'une la version française du Xiaomi Redmi Note 14 qui inclut deux ans de garantie.

Xiaomi Redmi Note 14

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 14 ?

Arrivé sur le marché des smartphones au début de l'année 2025, le Redmi Note 14 lié au bon plan Amazon est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 × 1080 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, une densité de 394 ppp et un verre Corning Gorilla Glass 5.

Compatible avec la 4G, le téléphone de la marque Xiaomi est également doté d'un espace de stockage de 128 Go, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Helio G99-Ultra, d'une batterie de 5500 mAh avec charge turbo à 33 W et du système d'exploitation Xiaomi HyperOS.

Les amateurs de belles photographies auront la possibilité de profiter d'une caméra principale de 108 MP (f/1.7), d'une caméra de profondeur de 2 MP (f/2.4), d'un objectif macro de 2 MP (f/2.4) et d'une caméra avant de 20 MP (f/2.2).

Pour terminer, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, le Wi-Fi 5, l'indice d'étanchéité IP54, un double haut-parleur, une prise casque 3,5 mm, le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA sont de la partie.