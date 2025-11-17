Black Friday trottinette électrique : la Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen est à son meilleur prix

Profitez de la période du Black Friday pour vous offrir une trottinette électrique. Actuellement, la Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen est proposée à son meilleur prix chez plusieurs sites e-commerce en France.

L'édition 2025 du Black Friday vous donne l'occasion de vous offrir une trottinette électrique Xiaomi à un tarif très abordable. En ce moment, la Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen est vendue chez Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et Rakuten à partir de 245,90 euros au lieu de 309,99 euros.

Cela représente une économie non négligeable de plus de 60 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen

La trottinette Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen et ses principales caractéristiques

Disponible dans un coloris noir, la Scooter 4 Lite 2nd Gen de Xiaomi dispose d'un moteur dont la puissance nominale est de 300 W. Résistante aux projections d'eau grâce à l'indice IPX4, la trottinette électrique de la marque chinoise embarque aussi une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 25 km après un temps de charge complet estimé à 8 heures.

Idéale pour une personne faisant un poids maximal de 100 kilos et dont la taille recommandée varie entre 120 et 200 cm, la Xiaomi Scooter 4 Lite de seconde génération possède un écran LED qui affiche diverses informations comme la vitesse, l'autonomie, la distance parcourue et les modes (piéton, standard ou sport).

D'ailleurs, vous pouvez connecter facilement votre smartphone, compatible avec Android et iOS, pour transformer votre appareil en véritable tableau de bord, grâce au Bluetooth.

Au niveau des équipements, on peut aussi trouver deux pneus de 10 pouces sans chambre à air, une batterie de 221Wh, des clignotants ou bien encore deux freins avant et arrière. Quant aux accessoires, la Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen est accompagnée d'un adaptateur secteur, d'une clé Allen, d'une buse d'extension, de sept vis et d'un câble antivol.

Enfin, la trottinette Scooter 4 Lite 2nd Gen de Xiaomi mesure 1141 x 440 x 1219 mm (ou 1141 x 440 x 530 mm, une fois pliée) et affiche un poids à vide de 16,2 kilos.