Black Friday Samsung : la Galaxy Tab S10 Lite avec un Book Cover est en chute de prix !

L'une des dernières tablettes Samsung bénéficie d'une belle chute de prix pour le Black Friday. Pour l'événement commercial de cette fin d'année 2025, la Galaxy Tab S10 Lite avec un Book Cover profite d'une réduction de 120 euros.

Quelques mois seulement après sa sortie en France, la Galaxy Tab S10 Lite fait l'objet d'un bon plan à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty. À l'occasion de la période du Black Friday 2025, la tablette Samsung proposée sous forme de pack avec un étui de protection (ou Book Cover) est à 299,99 au lieu de 419,99 euros.

La remise de 120 euros est effectuée automatiquement, il n'y a donc pas de coupon de réduction à appliquer. Les sites Cdiscount et Rakuten proposent aussi le pack en question et au même tarif. Concernant Rakuten, le site marchand offre 12 euros de cashback supplémentaire pour ses membres du ClubR.

Pack Samsung Galaxy Tab S10 Lite + Book Cover

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S10 Lite ?

Lancée par Samsung à la fin du mois d'août 2025, la Galaxy Tab S10 Lite possède un écran LCD tactile de 10,9 pouces avec une définition de 2112 × 1320 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une protection Gorilla Glass 3.

Compatible avec l'écosystème Galaxy, la tablette du géant sud-coréen dispose également d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 8000 mAh avec charge rapide 25W, du système Android 15 avec une interface One UI 7 et d'un espace de stockage de 128 Go. Cet espace de stockage peut être étendu jusqu'à 2 To depuis une carte microSD non incluse.

Concernant ses autres caractéristiques, la Samsung Galaxy Tab S10 Lite qui est résistante à la poussière et aux éclaboussures inclut une webcam arrière de 8 MP, une webcam frontale de 5 MP, des fonctionnalités IA intégrées, deux haut-parleurs de 1,2W chacun, un port USB Type-C, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6 et le GPS.

Enfin, hormis le Book Cover et le stylet S-Pen, le tablette Samsung est accompagnée d'un câble USB Type-C et d'un outil d'éjection.