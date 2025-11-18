Black Friday : Amazon baisse fortement le prix du Nothing Phone (3) grâce à une vente flash

Le Nothing Phone (3) vous a tapé dans l'œil et vous souhaitez vous l'offrir maintenant ? Dans ce cas, profitez vite de cette vente flash Amazon pour vous procurer le très bon smartphone à l'occasion du Black Friday.

Près d'un an après sa commercialisation dans l'Hexagone, le Phone (3) est en forte promotion à l'occasion du Black Friday 2025. Pour l'événement commercial très attendu de cette fin d'année, le smartphone du constructeur Nothing fait l'objet d'une vente flash chez Amazon.

Jusqu'au lundi 1er décembre, le Nothing Phone (3) disponible en deux coloris au choix et incluant 256 Go de stockage est à 599 euros au lieu de 849 euros grâce à une remise immédiate de presque 30% de la part du géant de l'e-commerce.

Pour 100 euros supplémentaires, Amazon propose le même smartphone, avec deux fois plus de stockage. Le Nothing Phone (3) incluant 512 Go d'espace de stockage est à 699 euros au lieu de 951,99 euros.

Quelle est la fiche technique du Nothing Phone (3) ?

Arrivé en France au cours de l'été 2025, le Nothing Phone (3) compatible avec la 5G-LTE est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1260 x 2800 pixels, une densité de 460 ppp, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un verre Corning Gorilla Glass 7i.

Le smartphone de la marque britannique dispose également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, d'une mémoire vive de 12 Go ou de 16 Go de RAM (suivant la version choisie), d'une batterie de 5150 mAh avec la charge rapide à 65W et du système d'exploitation Android 15 avec une interface Nothing OS 3.5.

Du côté de la photo/vidéo, le Phone (3) de Nothing inclut un triple capteur arrière de 50 MP (f/1.7) + 50 MP (f/2.7) + 50 MP (f/2.2) et un capteur frontal de 50 MP (f/2.2).

Quant à la connectivité, celle-ci se compose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 6.0, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C. Pour terminer, le Nothing Phone (3) mesure 7,6 x 16,1 x 0,9 centimètres et pèse 218 grammes.