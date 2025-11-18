Black Friday Apple : le MacBook Pro 16" avec puce M4 Pro est à son prix le plus bas

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent se procurer le MacBook Pro avec M4 Pro ! Dans le cadre du Black Friday, le laptop d'Apple de 16 pouces est à son prix le plus bas.

La période du Black Friday 2025 bat son plein et certains sites e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou bien encore Leclerc en profitent pour proposer le MacBook Pro avec M4 Pro en promotion.

En ce moment, l'ordinateur portable signé Apple qui contient un SSD de 512 Go est vendu à 2483 euros au lieu de 2799 euros grâce à une remise de plus de 10% par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir Sidéral du MacBook d'Apple.

Apple Macbook Pro 16" avec M4 Pro

Le Macbook Pro 16" M4 Pro et ses points forts

Commercialisé par Apple au cours de l'année 2024, le MacBook Pro lié à l'offre Amazon embarque un écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces avec une définition de 3456 x 2234 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz, une luminosité de 1 000 nits et une densité de 254 ppp.

On trouve aussi la puce Apple M4 Pro comprenant un CPU 14 cœurs avec 10 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique, un GPU 20 cœurs, le Ray tracing à accélération matérielle, le Neural Engine 16 cœurs, ainsi que 410 Go/s de bande passante.

L'ordinateur portable de la firme de Cupertino possède également une mémoire vive de 24 Go de RAM et une batterie lithium‑polymère de 100 Wh lui permettant être d'autonome pendant une durée maximale de 24 heures suivant son utilisation.

La partie audio/vidéo comprend un système à six haut-parleurs haute-fidélité avec woofers à annulation de force, un ensemble de trois micros de qualité studio et une caméra de 12 MP.

Du côté de la connectivité, le Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, un lecteur de carte SDXC, un port HDMI, une prise casque 3,5 mm, un port MagSafe 3, trois ports Thunderbolt 5 (USB‑C) sont de la partie.

Enfin, l'Apple MacBook Pro M4 Pro dont les dimensions de 35,57 x 24,81 x 1,68 cm (pour un poids de 2,14 kilos) est fourni avec un adaptateur secteur USB‑C 140 W et un câble USB‑C vers MagSafe 3.