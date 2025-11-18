Black Friday Samsung : le prix du Galaxy Z Flip 7 FE avec chargeur secteur s'effondre chez Amazon

Près de six mois après sa commercialisation, le Galaxy Z Flip 7 FE devient abordable pour le Black Friday. En ce moment, Amazon propose 30% de remise sur le smartphone pliable Samsung et offre un chargeur secteur.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE en détails

Dévoilé par Samsung durant le mois de juillet 2025, le Galaxy Z Flip 7 FE est doté d'un écran principal Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2640 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 426 ppp. Le smartphone pliable dispose aussi d'un écran secondaire Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels, un verre Gorilla Glass Victus 2 et une densité de 306 ppp.

Alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25W, le téléphone du géant coréen lié à l'offre Amazon embarque également un processeur Exynos 2400, une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage non extensible de 128 Go. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 16 avec une surcouche One UI 8.

Au niveau de ses autres points forts, le Galaxy Z Flip 7 FE comprend notamment un double appareil photo arrière de 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2), un capteur frontal de 10 MP (f/2.2), le WiFi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le NFC, le GPS et un port USB 3.2.

Enfin, le smartphone pliable de Samsung qui pèse 187 grammes affiche des dimensions de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (déplié) et de 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (plié).