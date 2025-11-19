Black Friday Marshall : le pack enceinte Stanmore III + casque Major V est à -45%, c'est l'offre à ne pas rater !

Avis aux mélomanes et aux fans de bon son ! Pour le Black Friday, vous pouvez profiter d'une grosse réduction de 45% sur l'achat d'un pack Marshall composé de l'enceinte Stanmore III et du casque Major V.

Ce sont les fans de musique en tous genres qui risquent d'être ravis ! Pour la période du Black Friday 2025, Boulanger leur permet de faire de belles économies sur l'achat d'un pack Marshall.

Composé de l'enceinte Stanmore III et du casque Major V, le pack de la célèbre marque américaine est à 299,99 euros au lieu de 549,99 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 45%, soit 250 euros de réduction.

Pack Marshall enceinte Stanmore III + casque Major V 299 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Pour information, le site Rakuten, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger, propose aussi le pack Marshall au même prix et offre un cashback supplémentaire de 12 euros à ses membres du programme ClubR.

Pack Marshall enceinte Stanmore III + casque Major V 299 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Rakuten (via Boulanger)

Le pack Marshall Stanmore III + Major V en détails

Sortie en juin 2022, la Marshall Stanmore III dispose d'une puissance totale de 80 Watts : 2 x 15 Watts pour les tweeters et 50 Watts pour le woofer. L'enceinte possède également des boutons de commande qui permettent de gérer le volume, la lecture, le choix des sources, ainsi que le réglage des basses et des aigus.

Pour une utilisation en mode "sans fil", sachez que la Stanmore III de Marshall inclut une connexion Bluetooth 5.2. En revanche, si vous souhaitez passer en mode filaire, il suffit d'utiliser les entrées Jack 3.5 mm ou RCA.

Quant au Major V, le casque supra-aural sans fil de Marshall qui est doté d'un design pliable pour un transport facilité embarque des coussinets doux et des oreillettes protégées contre l'usure.

L'appareil est équipé de transducteurs dynamiques de 40 mm, d'un micro intégré, de la technologie Bluetooth 5.3 et surtout d'une autonomie pouvant avoisiner les 100 heures d'utilisation. D'ailleurs, le casque Marshall Major V peut bénéficier d'une charge rapide de 15 minutes afin d'obtenir 15 heures supplémentaires.

Et si vous êtes plutôt à l'aise avec l'écoute filaire, le Major V est fourni avec un connecteur Jack 3.5 mm, et aussi un câble de charge USB-C.