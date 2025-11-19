Black Friday Xiaomi : ce pack comprend le Xiaomi 15T Pro avec des écouteurs et bracelet connecté à prix canon !

Dans le cadre du Black Friday 2025, le Xiaomi 15T Pro proposé sous forme de pack promotionnel bénéficie d'une jolie réduction de 350 euros chez Boulanger.

Un pack incluant notamment le Xiaomi 15T Pro fait l'objet d'un super bon plan à saisir sur le site Boulanger. À l'occasion du Black Friday 2025, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech vous propose d'économiser 350 euros grâce à une double réduction.

En effet, le pack constitué du smartphone Xiaomi 15T Pro, d'une paire d'écouteurs Redmi Buds 6 Active et du bracelet connecté Smart Band 9 Active est à 749,99 euros au lieu de 999,99 euros, soit une remise immédiate de 250 euros.

En plus de la remise, le pack est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil usagé. Avec la prise en compte de ce bonus, l'ensemble revient à 649,99 euros.

Pack Xiaomi 15T Pro + Redmi Buds 6 Active + Smart Band 9 Active

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi 15T Pro ?

Sorti à la fin du mois de septembre 2025, le Xiaomi 15T Pro possède un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, une luminosité de 3200 nits, une densité de 447 ppp et un verre Corning Gorilla Glass 7i.

Le smartphone Xiaomi associé à l'offre Boulanger dispose aussi d'un processeur MediaTek Dimensity 9400+, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 5500 mAh avec HyperCharge à 90W, ainsi que du système HyperOS 3 basé sur Android 16.

Les passionnés de photographie auront l'occasion de retrouver une caméra selfie de 32 MP intégrée à l'écran et surtout un triple capteur arrière Leica comprenant un objectif principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Enfin, la connectivité du Xiaomi 15T Pro se compose essentiellement du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C.