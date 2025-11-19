Black Friday Galaxy Buds 3 Pro : Boulanger baisse fortement le prix des écouteurs Samsung

Profitez du Black Friday 2025 pour vous procurer les Galaxy Buds 3 Pro ! Pour l'événement commercial, Boulanger propose une réduction globale de 100 euros sur les écouteurs Samsung.

L'enseigne française Boulanger profite de la période du Black Friday 2025 pour diminuer le prix des Galaxy Buds 3 Pro. Affichés en temps normal à 249,99 euros, les écouteurs Samsung voient leur tarif baisser à 179,99 euros grâce à une remise immédiate de presque 30%.

Mais ce n'est pas tout ! Une réduction supplémentaire de 30 euros peut être obtenue par l'intermédiaire d'une offre de reprise. Pour en profiter, il suffit d'ajouter le produit au panier et de cocher la case Oui associée à l'item "Reprise de votre ancien appareil", visible avant la validation définitive de la commande. Avec cette double réduction, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro reviennent alors à 149,99 euros.

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro et leurs principales caractéristiques

Considérés comme des écouteurs intra-auriculaires sans fil, les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung disposent essentiellement de la technologie Galaxy AI, d'une connexion sans fil Bluetooth 5.4, de trois microphones et d'une réduction active de bruit (ANC) avec capacité à réduire le bruit de fond jusqu'à -33 dB.

Au niveau des capteurs, on peut trouver l'accéléromètre, un capteur de proximité, le gyroscope, un pavé tactile, la détection automatique d'utilisation et un capteur magnétique.

Concernant l'autonomie des écouteurs, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro bénéficient d'une durée d'utilisation de 6 heures avec l'ANC activée. Avec l'étui de charge fourni, il est possible d'atteindre les 30 heures d'autonomie.

Très simples à utiliser, les écouteurs Buds 3 Pro de la gamme Galaxy peuvent être sortis de leur étui afin de les associer directement avec un smartphone Samsung Galaxy. Certifiés IP57, il faut savoir que les écouteurs Galaxy Buds 3 Pro sont résistants à l'eau et aux éclaboussures.

Enfin, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro mesurent 18,1 x 19,8 x 33,2 mm et affichent un poids léger de 5,4 grammes chacun.