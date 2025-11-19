Sony WH-1000XM6 : le casque est à un prix imbattable pour le Black Friday avec un code promo

Bonne nouvelle si vous avez l'intention de vous offrir le Sony WH-1000XM6 ! Pour le Black Friday 2025, le dernier casque de la marque japonaise est à un prix imbattable grâce à la saisie d'un code promo.

Le Sony WH-1000XM6 est à l'honneur sur le site Boulanger ! Pendant la durée du Black Friday 2025, le casque sans fil à réduction de bruit de la marque nippone qui est proposé en plusieurs coloris bénéficie de 90 euros de réduction.

Commercialisé au prix conseillé de 449,99 euros, le WH-1000XM6 de Sony est à 399,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 10% de la part de Boulanger. En plus de cette remise, le code promotionnel AUDIO10 qui doit être saisi lors de l'étape du panier vous permet d'obtenir une réduction supplémentaire de 40 euros.

Au total, le casque Sony WH-1000XM6 revient à 359,99 euros seulement.

Sony WH-1000XM6 359,99 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Pour information, si le code promotionnel n'est plus valable chez Boulanger, sachez que vous pouvez toujours vous procurer le WH-1000XM6 de Sony chez d'autres revendeurs en France.

Sony WH-1000XM6

Le très bon casque Sony WH-1000XM6 en quelques mots

Arrivé sur le marché des casques sans fil durant le mois de mai 2025, le Sony WH-1000XM6 possède des haut-parleurs de 30 mm, 12 micros et surtout un processeur QN3. Celui-ci gère la qualité audio et la réduction active du bruit. Il permet ainsi la neutralisation précise des bruits extérieurs et intérieurs.

Le casque pliable de la marque japonaise embarque des coussinets en cuir souple et un arceau élargi. Fourni avec un étui compact, il se range facilement et peut être utilisé pendant une durée de 30 heures si la réduction de bruit est activée. Grâce à la compatibilité avec la charge rapide, un temps de chargement de 3 minutes permet d'avoir 3 heures d'écoute supplémentaire.

Au niveau des fonctionnalités, le Sony WH-1000XM6 bénéficie de la restitution Spatial Audio, d'un égaliseur 10 bandes et du Bluetooth multipoint. D'ailleurs, cette technologie sans fil donne au casque la possibilité de le connecter à deux sources distinctes simultanément.

Enfin, la compatibilité Auracast et la fonction Speak-to-Chat permettant de baisser le volume automatiquement lorsque vous commencez à parler sont aussi de la partie.