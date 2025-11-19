C'est la meilleure offre du Black Friday 2025 : l'iPhone Air perd déjà des centaines d'euros

Le Black Friday 2025 approche et les offres pleuvent déjà, à l'image de l'iPhone Air, nouveau fleuron d'Apple, qui s'affiche avec 400 euros de réduction chez certains revendeurs.

À 10 jours du Black Friday, les commerçants participants lancent leurs "avant-premières", dernière ligne droite avant le jour-J fixé au vendredi 28 novembre. Et on l'observe un peu plus tous les jours chaque année et encore en 2025 depuis le début du mois de novembre : le Black Friday est un moment clé pour la tech, permettant d'écouler les stocks avant les fêtes.

Pourtant, l'iPhone Air, tout nouveau smartphone d'Apple présenté comme révolutionnaire il y a quelques semaines à peine, est déjà en promotion. Non pas sur l'Apple Store, mais chez des revendeurs comme Rakuten ou Rue du Commerce qui affichent jusqu'à 400 euros de remise, soit 819,99 euros au lieu des 1229 euros sur l'Apple Store.

iPhone Air 256 Go Bleu ciel

L'iPhone Air se distingue par son design ultra-fin, ne mesurant que 5,6 mm d'épaisseur pour 165g sur la balance. Il embarque un écran OLED de 6,5 pouces ainsi que la nouvelle puce A19 Pro qui promet des performances inédites. Son module photo principal est un capteur "deux-en-un" de 48 MP (24 MP par défaut). À l'avant, on trouve une caméra selfie de 18 MP assistée par IA.

Un iPhone haut de gamme déjà attaqué pour le Black Friday

Autant d'atouts qui justifient un positionnement haut de gamme, avec un tarif de 1229 euros pour la version 256 Go sur l'Apple Store. Mais visiblement, l'accueil du public est plus mitigé que prévu. Beaucoup s'interrogent sur la solidité et l'ergonomie de ce smartphone si fin. Les premiers retours mentionnent une tendance aux rayures et à la surchauffe.

Les chiffres de ventes seraient en-deçà des attentes, la plupart des acheteurs lui préférant l'iPhone 17 Pro. D'où sans doute ces promotions agressives chez certains marchands, désireux d'attirer les clients avec une ristourne de taille sur la star du dernier keynote.

Mais l'iPhone Air n'est pas le seul concerné par ces offres anticipées du Black Friday. L'ensemble de la gamme d'Apple fait l'objet de réductions, principalement sur les modèles de l'année précédente comme l'iPhone 16 qui passe sous la barre des 600 euros dans certaines enseignes. Même l'iPhone 17, sorti en septembre dernier, s'affiche déjà avec entre 100 à 150 euros de remise. Découvrez notre sélection des meilleures offres du Black Friday sur les iPhone d'Apple :

De quoi réjouir les amateurs de la marque à la pomme, qui devront cependant rester vigilants. Entre prix barrés farfelus et mentions trompeuses, les pièges seront nombreux pour brouiller les pistes. Le conseil : bien s'informer en amont sur les véritables prix pratiqués habituellement, afin de distinguer la vraie promo du coup marketing.

Sans oublier de comparer les différents revendeurs, qui se livreront une bataille sans merci pour capter le chaland à coups de "Ventes flash", "Codes promo" et autres "Offres irrésistibles". Rakuten, Amazon, Fnac/Darty, Cdiscount, Boulanger... tous espèrent bien réaliser une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel sur cette courte période. Pour les consommateurs, c'est donc le moment de faire de bonnes affaires, à condition de garder la tête froide.

Un conseil : faites votre liste (au Père Noël) et tenez-vous y, au risque de vous retrouver avec un panier garni de gadgets dont vous n'avez pas vraiment besoin. Le Black Friday, c'est aussi le grand déballage des impulsions d'achat et autres craquages non-essentiels. Sachez profiter intelligemment de ce grand rendez-vous commercial de fin d'année.