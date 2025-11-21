100 euros de moins sur la PS5 Pro : elle est enfin bradée pour le Black Friday, voici où la trouver au meilleur prix

Sony lance ses promotions de fin d'année ce vendredi 21 novembre, avec notamment 100 euros de réduction sur la PS5 Pro. Découvrez où trouver la console au meilleur prix et toutes les infos pratiques.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et Sony compte bien marquer le coup ! Pas de Black Friday officiellement selon Sony qui communique sur ses "Promotions du Moment". Pas de doute toutefois en voyant la date de l'opération qui démarre ce vendredi 21 novembre, il s'agit bien du Black Friday "made in Sony" ! Et il vaut le coup si vous cherchez une console PS5.

Les promotions de Sony, qui dureront jusqu'au 18 décembre, touchent une large partie de l'écosystème PlayStation : consoles, accessoires, jeux, abonnements et même produits dérivés. Si les prix annoncés restent dans la lignée des rumeurs des derniers jours, la réduction de 100 euros sur la PS5 Pro est une surprise bienvenue. Il s'agit de la première véritable baisse de prix pour cette console depuis son lancement, ce qui en fait un argument de taille pour les joueurs qui hésitaient encore à franchir le pas ! L'an dernier, la promotion Sony n'avait pas concerné la PS5 Pro, se limitant à la PS5 Slim d'entrée de gamme. C'est donc cette année une aubaine pour les joueurs exigeants qui souhaitent profiter d'une expérience de jeu optimale.

Toutes les offres sont disponibles directement sur le PlayStation Store ainsi que chez les revendeurs participants à l'opération. Ceux-ci devraient être nombreux comme l'an dernier à relayer cette offre Sony et à proposer le même tarif pour ne pas être dépassé en cette période clé du Black Friday !

Sony PlayStation 5 Pro

Vous hésitez encore entre PS5 Pro et PS5 Slim ? Si le design ne diffère que très peu de la version classique (à l'exception de bandes noires distinctives), c'est au niveau des caractéristiques techniques que la PS5 Pro se démarque. Son GPU considérablement renforcé, avec 67% d'unités de calcul supplémentaires. Ca ne vous dit rien ? Retenez que ça permet d'améliorer grandement les graphismes, notamment en ce qui concerne le ray tracing, une technolgie qui offre des reflets ultra-réalistes pour une immersion accrue, et qui est l'un des points faibles de la PS5 Slim. La PS5 Pro garantit aussi une netteté plus fine sur les écrans haute définition 4K

Côté stockage, la PS5 Pro offre un confortable 2 To, de quoi voir venir avant de devoir investir dans une coûteuse carte d'extension comme sur la PS5 Slim limitée désormais à 800 Go. Petit bémol en revanche pour les amateurs de jeux en version physique : cette version haut de gamme n'existe qu'en version dématérialisée, sans lecteur Blu-Ray intégré. Il faudra donc passer par l'achat du lecteur de disque externe vendu séparément par Sony.

PlayStation Lecteur de disque pour consoles PS5 Digital Edition (mince)

Pour le reste, la PS5 Pro apporte son lot d'optimisations techniques, comme la compatibilité avec le Wi-Fi 7, un port Ethernet plus rapide ainsi que davantage de ports USB-C pour une meilleure connectique. Vous l'avez compris, c'est bien le must de la PS5 que Sony propose à 100 euros de moins pour ce Black Friday. Pour trouver la console au meilleur prix, surveillez les offres sur le PlayStation Store et les sites des revendeurs habituels comme Amazon, Fnac, Darty ou CDiscount. Les prix sont tous présents sur cette page et actualisés en temps réel !