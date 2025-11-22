Sony Xperia 10 VII : Amazon brade le smartphone à un prix inédit pour le Black Friday

Le Sony Xperia 10 VII est en promotion chez Amazon, à l'occasion du Black Friday ! Pendant la durée de l'événement commercial, le smartphone du géant nippon profite d'une réduction de 70 euros.

Dans le cadre de sa Black Friday Week, Amazon propose à ses clients de s'offrir le Sony Xperia VII à un prix inédit.

Proposé en trois coloris au choix, le smartphone de la marque nippone passe de 449 euros à 379 euros grâce à une remise immédiate de plus de 15% de la part du site e-commerce. Cela correspond à une économie de 70 euros et l'offre promotionnelle est valable jusqu'à la fin du Black Friday, soit le jour du Cyber Monday.

Sony Xperia 10 VII

Quels sont les points forts du Sony Xperia 10 VII ?

Sorti au cours du mois de septembre 2025, le Sony Xperia 10 VII est équipé d'un écran OLED tactile de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une densité de 422 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au niveau de la résistance, l'appareil est certifié IP65/IP68 (contre l'eau et la poussière) et possède un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Du côté des performances, le smartphone est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go (pouvant s'étendre jusqu'à 2 To). L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 15 et est alimenté par une batterie de 5000 mAh.

Pour les amateurs de belles photographies, le Xperia 10 VII est composé d'un double capteur arrière de 50 MP (grand-angle) + 13 MP (ultra grand-angle), et d'une caméra frontale de 8 MP consacrée à la prise de selfies.

Quant à la connectivité, on peut notamment trouver la 5G, le Wi-Fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le NFC, un lecteur d'empreinte digitale, une prise jack 3,5 mm et un port USB-C.

Enfin, il faut savoir que Sony assure 4 mises à jour majeures du système et 6 ans de correctifs de sécurité.