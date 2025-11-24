Black Friday : l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 4 est à un prix imbattable chez Amazon

Offrez-vous une enceinte Bluetooth pour le Black Friday ! Pour la période du "Vendredi noir", Amazon propose l'excellente Ultimate Ears (UE) Boom 4 à un prix imbattable.

Si vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth à moins de 100 euros, alors le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Pendant toute la durée du Black Friday, l'Ultimate Ears Boom 4 passe de 149,99 euros à 89,99 euros grâce à une remise immédiate 40% de la part du géant américain de l'e-commerce.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne deux coloris de l'enceinte Ultimate Ears et est valable jusqu'au 1er décembre 2025, soit le jour du Cyber Monday.

Ultimate Ears Boom 4

L'enceinte Ultimate Ears Boom 4 en détails

Avec son look cylindrique, la Boom 4 de la marque Ultimate Ears a l'avantage de délivrer un son à 360 degrés. Facile à transporter et à poser n'importe où, l'enceinte nomade bénéficie d'une conception renforcée avec une certification IP67, ce qui la rend étanche et résistante à la poussière.

Au niveau de l'autonomie, l'Ultimate Ears Boom 4 affiche une durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 15 heures suivant l'usage. Elle peut donc être utilisée pendant une bonne partie de la journée et la recharge se fait rapidement grâce à un port USB-C, ce qui est un avantage pour les déplacements.

Compatible avec la technologie Bluetooth, l'enceinte signée Ultimate Ears dispose d'une grande portée sans fil de 45 mètres.

La Boom 4 est aussi compatible avec l'application Ultimate Ears qui offre des réglages d'égalisation personnalisables, la possibilité d'appairer plusieurs enceintes ou encore la mise à jour du logiciel.

Enfin, l'excellente enceinte UE Boom 4 fournie avec une dragonne attachée et un câble USB-C mesure 184 x 73 x 73 mm et affiche un poids de 620 grammes.