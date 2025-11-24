Black Friday Apple Watch : la Series 10 (46 mm) est à prix canon cette semaine !

Profitez de la période du Black Friday pour vous procurer l'Apple Watch Series 10 ! En ce moment, la montre connectée proposée dans son format 46 mm est à moins de 390 euros.

Pour la dernière ligne droite de la période du Black Friday 2025, Amazon a décidé de brader l'Apple Watch Series 10 !

Jusqu'au lundi 1er décembre prochain et dans la limite des stocks disponibles, la montre connectée de la marque à la Pomme proposée dans sa version 46 mm et son coloris noir de jais est à 389,90 euros au lieu de 479 euros. Cela correspond à une belle réduction de près de 90 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Apple Watch Series 10 (46 mm)

Quels sont les points forts de l'Apple Watch Series 10 ?

Dévoilée par Apple au cours de la keynote 2024, l'Apple Watch Series 10 associée à l'offre Amazon possède un écran OLED Retina LTPO3 Always-On de 1,96 pouce avec une définition de 496 x 416 pixels, une luminosité jusqu'à 2000 nits, une densité de près de 330 ppp et un verre Sapphire crystal glass.

Certifiée IP6X, la montre Apple est résistante aux chutes et à la poussière, et peut être plongée dans l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur.

Fonctionnant sous le système d'exploitation watchOS 11, la Watch Series 10 signée Apple embarque la puce S10 (double-cœur 64 bits) avec un Neural Engine 4 cœurs, et dispose d'un espace de stockage de 64 Go.

Du côté de l'autonomie, la montre Apple affiche une durée d'utilisation jusqu'à 18 heures en mode "normal" ou jusqu'à 36 heures en mode "économie d'énergie", grâce à sa batterie lithium-ion de 327 mAh intégrée. Compatible avec la charge rapide, l'Apple Watch Series 10 peut avoir jusqu'à 80 % de charge en un temps de 30 minutes environ.

Concernant la connectivité, on peut notamment trouver le GPS, le Wi‑Fi 4 (802.11n), la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la puce Ultra Wideband 2ᵉ génération, l'Apple Pay ou bien encore le GymKit. Enfin, l'Apple Watch Series 10 est accompagné d'un bracelet et d'un câble de charge rapide magnétique vers USB‑C.