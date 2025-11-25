Black Friday : Amazon propose le smartphone CMF Phone 2 Pro à un prix inédit !

Vous voulez vous offrir un smartphone 5G pas trop cher pour les fêtes de fin d'année ? Pour le Black Friday, le CMF Phone 2 Pro de la filiale Nothing s'affiche à un prix inédit chez Amazon.

Le CMF Phone 2 Pro est arrivé en France à la fin du mois d'avril 2025. Plus de six mois après sa commercialisation dans l'Hexagone, le smartphone de la filiale anglaise Nothing devient abordable en termes de prix.

Pour la période du Black Friday 2025, Amazon propose en effet près de 20% de réduction sur le CMF Phone 2 Pro. Ainsi, le téléphone du constructeur britannique, disponible dans un coloris vert clair, passe de 259 euros à 209 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 1er décembre prochain.

CMF Phone 2 Pro

Quelles sont les caractéristiques principales du CMF Phone 2 Pro ?

Ce smartphone au design fidèle à l'ADN de Nothing a la particularité d'être doté d'une face arrière incluant des vis apparentes.

Concernant ses caractéristiques principales, le CMF Phone 2 Pro compatible avec la 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition de 1080 x 2392 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 3 000 nits et une densité de presque 388 ppp.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro gravé en 4 nm, une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

Pour la photo/vidéo, le CMF Phone 2 Pro est composé d'une triple caméra arrière de 50 MP (grand-angle) + 50 MP (téléobjectif) + 8 MP (ultra grand-angle) et d'un capteur frontal de 16 MP (grand-angle) pour la prise de selfies. De plus, le smartphone permet de filmer en 4K à 30 fps ou en 1080p jusqu'à 120 fps.

Quant à son utilisation, la batterie intégrée de 5 000 mAh assure une bonne autonomie et se recharge avec un chargeur secteur filaire 33 W. Enfin, le CMF Phone 2 Pro tourne sous Nothing OS 3.2, basé sur Android 15, avec la promesse de 3 ans de mises à niveau du système Android.