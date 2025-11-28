Black Friday Meta Quest 3S : le casque de réalité virtuelle est à son prix le plus bas, les stocks sont limités !

Vous voulez vous lancer dans le monde de la réalité virtuelle avec le Meta Quest 3S ? Pour la période du Black Friday, le casque VR s'affiche à son prix le plus bas.

À quelques semaines des fêtes de fin d'année 2025, le Quest 3S profite d'une belle offre promotionnelle dans le cadre du Black Friday. Jusqu'au coup de sifflet final de l'événement commercial, le casque de réalité virtuelle conçu par Meta (maison-mère de Facebook) s'affiche à prix réduit.

Chez Amazon, le Meta Quest 3S proposé sous forme de pack incluant le Cardboard Hero Gorilla Tag est à 249,99 euros au lieu de 329,99 euros. La remise de 80 euros, valable jusqu'au lundi 1er décembre 2025, s'effectue de cette manière : une première remise de 50 euros de la part du site e-commerce et une deuxième remise de 30 euros en cochant un coupon de réduction.

Au terme de cette étape, le produit vendu par Amazon passera sous la barre des 250 euros.

Casque Meta Quest 3S

Pour information, si vous cherchez le casque VR seul, sachez que d'autres revendeurs comme la Fnac, Darty et Boulanger vendent aussi le Meta Quest 3S à 249,99 euros.

Casque Meta Quest 3S

Quelles sont les caractéristiques du Meta Quest 3S ?

Commercialisé par Meta depuis le mois de septembre 2024, le Quest 3S est un casque autonome qui n'a pas besoin de PC ou de console de jeu. Tournant sous le système Horizon OS, le casque VR embarque un écran à cristaux liquides qui dispose d'une définition de 1832 x 1920 pixels par œil et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Au niveau de ses autres points forts, le Meta Quest 3S bénéficie d'un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, d'un champ de vision à 96 degrés, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go.

Du côté des fonctionnalités, on peut trouver un micro, un haut-parleur, des lentilles réglables, un coussin visage amovible et un serre-tête ajustable.

Enfin, le casque Meta Quest 3S est accompagné d'une protection faciale immersive standard, d'un espacement pour lunettes, de deux manettes Touch Plus Meta Quest, de deux dragonnes, d'un adaptateur secteur et d'un câble de recharge.