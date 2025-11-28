Black Friday Xiaomi : la tablette Redmi Pad avec Android s'affiche à un prix irrésistible !

Vous recherchez une tablette pas trop chère, fonctionnant sous Android ? Optez pour la Redmi Pad de Xiaomi qui s'affiche à un prix irrésistible pour le Black Friday.

Une tablette tactile de la marque chinoise Xiaomi fait l'objet une offre promotionnelle intéressante sur le site Boulanger. Dans le cadre du Black Friday 2025, la Redmi Pad proposée dans un coloris vert est à 159 euros au lieu de 219,72 euros. Cela correspond à une remise immédiate de presque 30% de la part du site e-commerce français.

Si vous avez l'habitude de profiter des offres Boulanger depuis le site Rakuten, sachez que la tablette Redmi Pad est aussi disponible chez ce revendeur. Avec en bonus, un cashback supplémentaire de 14,31 euros pour les membres du programme ClubR Rakuten.

Xiaomi Redmi Pad

Toutes les caractéristiques de la Xiaomi Redmi Pad

Concernant ses caractéristiques, la Redmi Pad dispose d'un écran LCD de 10,6 pouces (diagonale de 26,9 cm) avec une définition de 2000 x 1200 pixels, une densité de 220 ppp, un taux de rafraîchissement à 90 Hz et une luminosité de 400 nits.

La tablette Xiaomi associée à l'offre de Boulanger embarque également une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, un processeur MediaTek Helio G99 et quatre haut-parleurs avec la prise en charge du Dolby Atmos.

L'ensemble fonctionne sous le système Android avec une surcouche MIUI, et est alimenté par une batterie de 8000 mAh compatible avec la charge rapide.

Pour prendre des photos ou filmer des vidéos, la Xiaomi Redmi Pad possède une caméra arrière grand angle de 8 MP et une caméra frontale ultra-grand angle de 8 MP.

Enfin, la connectivité de la Redmi Pad signée Xiaomi comprend essentiellement la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 5, ainsi qu'un port USB-C. Au niveau des dimensions, l'appareil mesure 15.8 x 25 x 0.7 cm. Quant à son poids, la tablette pèse 445 grammes.