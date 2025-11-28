Black Friday Lidl : l'enseigne vide ses stocks, les Monsieur Cuisine atteignent des prix encore jamais vus

Pour le Black Friday 2025, tous les robots Monsieur Cuisine du géant Lidl profitent de grosses promotions.

Le jour J est enfin là ! Après des semaines d'attente, nous sommes enfin arrivés au Black Friday 2025. Pour l'occasion, le hard-discounter Lidl brade de nombreux articles. Parkside, Livarno, Crivit... Toutes les gammes y passent. Mais bien évidemment, le Monsieur Cuisine est la vraie star de cette édition.

Et Lidl a vu les choses en grand. Au lieu de réduire le prix du Monsieur Cuisine originel, l'enseigne a décidé d'appliquer des promos sur toutes les éditions. Blanc, noir, mat, Rouge, Smart, Compact, pour enfants… Ils profitent absolument tous de très belles offres à ne pas manquer. Le Monsieur Cuisine Smart Black Edition passe par exemple de 499 € à 399 €. Un rabais de 100 € tout rond ! Avec son écran 8" ultra-réactif, ses 16 fonctions, ses 10 vitesses et sa fonction Turbo supplémentaire, le robot multifonction est la véritable star des cuisines.

Monsieur Cuisine Smart Black Edition

Et bonne nouvelle, le Monsieur Cuisine Smart existe aussi en version blanche, champagne et rouge rubis ! Il peut donc facilement s'accorder avec la décoration de n'importe quelle cuisine.

Monsieur Cuisine Smart SKMS 1200 B2, Rouge

La version compacte du robot passe, elle, de 249 € à 199 €, un autre beau rabais pour s'équiper avant les fêtes de fin d'année. Plus petit et plus léger que la version maxi, il prend moins de place dans la cuisine, le tout pour une puissance de 500 watts. Multifonctionnel, il permet de cuisiner, saisir, pétrir, mixer, remuer, hacher, émincer, moudre, réduire en purée et émulsionner.

Une liste sans fin ! Comme sa version maxi, il est idéal pour la préparation de soupes, de sauces, de smoothies, de viande et de pâtes, de poisson, de confitures, de pâtes, de dips et bien plus encore.

Monsieur Cuisine compact SMCC 1100 A1

Et pour faire plaisir aux plus petits des cuisiniers, le Mini Monsieur Cuisine est, lui aussi, en promo. De 37,99 €, il passe à seulement 29,99 euros. Adapté aux enfants à partir de 3 ans, il est équipé d'un affichage couleur, d'un livre de cuisine et surtout de nombreux accessoires : bol mélangeur, ensemble pour cuisson vapeur, batteur, spatule et verre doseur. La lame coupante que l'on trouve dans les Monsieur Cuisine est remplacée par une lame en plastique. Aucun risque de se couper en s'amusant.

Mini Monsieur Cuisine

Et rassurez-vous, les accessoires pour utiliser les robots à leur plein potentiel connaissent, eux aussi, de beaux rabais. Le hachoir passe par exemple à - 20 %, tandis que le panier vapeur passe à - 25 %. De son côté, le bol mixeur coûte actuellement 109 euros. De magnifiques occasions à se procurer sans hésiter.