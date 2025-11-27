Black Friday Boulanger : Samsung, Sony, Philips... On a trouvé les meilleures promotions déjà en ligne

En cette période du Black Friday, Boulanger fait partie des boutiques françaises les plus généreuses pour les fans de produits high-tech. Cette année encore, l'enseigne a frappé très fort en proposant les articles les plus recherchés à prix très réduit.

Le Black Friday bat son plein chez Boulanger. En cette fin d'année 2025, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech a sorti le grand jeu avec de belles offres sur les produits les plus sollicités par les internautes. Smartphones, écouteurs, casques sans fil, montres connectées,... voici une sélection de produits high-tech à prix cassé.

Quelles sont les meilleures offres Black Friday chez Boulanger ?

Si vous avez les moyens de vous offrir le dernier Pixel 10 Pro, sachez que Boulanger vous permet de réaliser de belles économies sur l'achat d'un pack incluant le smartphone Google. Accompagné d'un Pixelsnap avec stand et d'un Pixel Flex double port, le Google Pixel 10 Pro est à 899,99 euros au lieu de 1249,99 euros. Le tarif réduit inclut notamment un bonus de reprise.

Pour 150 euros de moins, il existe le Samsung Galaxy S25+. Boulanger propose le smartphone de la marque coréenne à 749 euros au lieu de 1149 euros.

Samsung Galaxy S25+ 749 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Dans son rayon dédié au son, Boulanger vous permet d'avoir les Samsung Galaxy Buds 3 Pro à moins de 150 euros, ou plus précisément à 149,99 euros (au lieu de 249,99 euros).

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Si vous êtes à la recherche d'un casque à réduction de bruit, l'excellent Sony WH-1000XM4 bénéficie d'une réduction de 26%, faisant ainsi passer son prix de 269,99 euros à 199 euros.

Sony WH-1000XM4

Boulanger n'oublie pas les fans d'objets connectés et surtout de montres ! La Samsung Galaxy Watch 7 proposée dans son format 44 mm est à 199 euros, soit 36% de moins par rapport au dernier prix constaté par le marchand.

Samsung Galaxy Watch 7

Toujours dans le monde des objets connectés, les amateurs de domotique peuvent se procurer ce kit découverte Philips Hue à seulement 89,99 euros au lieu de 199,99 euros, soit -55%.

Kit dÃ©couverte Philips Hue 89,99 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Si vous avez le budget nécessaire pour une grande TV OLED, le téléviseur LG 65G5 2025 de 65 pouces passe de 2699 euros à 1699 euros. Cela représente une remise immédiate de 1000 euros, soit -38%.

TV OLED LG 65G5 2025

Dans l'univers dédié à l'informatique, Boulanger vend le clavier sans fil Logitech MX Keys S à 69,99 euros, soit 13% moins cher par rapport prix de référence affiché par l'enseigne.

Clavier sans fil Logitech MX Keys S 69,99 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

En prévision des fêtes de fin d'année, les fans de la marque Ninja Kitchen peuvent s'offrir la machine à glaces Ninja Slushi FS301EU à moins de 200 euros.

Ninja Slushi FS301EU

Enfin, la boutique française Boulanger effectue 40% de réduction sur le Roborock Saros 10, au cours du Black Friday. Grâce à cette réduction, le robot aspirateur laveur est à 899 euros.