A J-1 avant le Black Friday, ces quatre iPhone sont aux prix les plus bas et ils ne devraient plus baisser

Le Black Friday 2025 pour les iPhone est lancé, avec déjà des prix défiant toute concurrence sur l'iPhone Air, l'iPhone 17, l'iPhone 16, mais aussi l'iPhone 16e.

A moins de 24 heures du Black Friday 2025, plusieurs iPhone ont déjà atteint leurs prix les plus bas de l'année ce jeudi. Et on peine à croire qu'ils descendront plus bas demain, les promotions de la Black Friday Week étant souvent à leur maximum dans la semaine qui précède l'événement. L'iPhone 16 s'affiche à moins de 650 euros, quand son grand frère, l'iPhone 17, est à moins de 850 euros. Mais ce sont l'iPhone Air et l'iPhone 16e, deux iPhone parfois mal-aimés (à tort !), qui pulvérisent déjà leurs prix initiaux chez Rakuten notamment, revendeur Apple connu pour ses prix très agressifs lors du Black Friday.

L'iPhone Air, smartphone ultra-fin dévoilé par Apple en septembre, perd pas moins de 400 euros pour s'afficher à 819 euros au lieu des 1229 de l'Apple Store. Le Black Friday 2025 s'attaque aussi à l'iPhone 16e, sorti l'année dernière, et qui descend à moins de 510 euros contre 719 sur le site d'Apple. Sans doute le prix le plus bas que vous trouverez lors du Black Friday pour un iPhone neuf récent. Voici les meilleurs prix relevés en temps réel pour ces 4 modèles.

Les meilleures offres sur les iPhone d'Apple pour le Black Friday

• Prix de base de l'iPhone 16 chez Apple : 869 euros

iPhone 16 128 Go

L'iPhone 16 est un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la nouvelle puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose d'un nouveau bouton "Camera Control" pratique. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité. Mais la plus grosse frustration vient de l'absence d'Apple Intelligence en Europe jusqu'en 2025.

• Prix de base de l'iPhone 16e chez Apple : 719 euros

Apple iPhone 16e 128 Go Blanc

L'iPhone 16e se positionne comme l'iPhone le moins cher, en se concentrant sur l'essentiel. Son design est sobre et agréable en main malgré l'absence de MagSafe. L'écran est de bonne qualité mais limité à 60 Hz et 1200 nits. Ses performances sont bonnes, taillées pour l'IA... qui n'est pas encore disponible. Son unique capteur photo est correct mais montre vite ses limites en basse lumière et zoom. Son gros point fort est sa très bonne autonomie. Au final, c'est un pari risqué d'Apple en attendant l'IA.

A la veille du Black Friday, iPhone 17 et iPhone Air eux aussi bradés

• Prix de base de l'iPhone 17 chez Apple : 969 euros

iPhone 17 256 Go - Brume

L'iPhone 17 a été testé face à ses concurrents Android et s'impose déjà comme l'un des meilleurs smartphones de 2025. Notamment, l'iPhone 17 Pro Max bat tous les records d'autonomie avec près de 13h d'endurance, surpassant largement les derniers Samsung Galaxy S25. Apple reprend donc la main sur ce critère crucial. Pour l'instant évidemment, on ne peut pas s'attendre à des rabais très importants, mais l'iPhone 17 comme son équivalent sont à prix réduits.

• Prix de base de l'iPhone Air chez Apple : 1229 euros

iPhone Air 256 Go

Enfin, l'iPhone Air marque un tournant avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, un record. Mais pour atteindre une telle finesse, Apple a dû faire des compromis, notamment sur la taille de la batterie. Malgré des optimisations logicielles et matérielles, l'autonomie semble être le point faible de cet iPhone Air. Cependant, un accessoire MagSafe utilisant la même batterie que le téléphone permet de doubler l'endurance, une astuce plutôt maligne d'Apple.