Le Black Friday Amazon sort ses grosses promos sur les smartphones avant minuit, on a déjà les 10 meilleurs prix

Le Black Friday Amazon 2025 n'est lancé qu'à minuit, mais le géant de la vente en ligne affiche déjà de sérieuses remises sur les smartphones...

Le Black Friday 2025 approche et comme chaque année, on voit fleurir depuis plusieurs jours des promesses de réductions très intéressantes sur les smartphones en particulier. Pour le Black Friday Amazon, lancé dès jeudi dernier avec sa "Black Friday Week 2025", nous avons en effet trouvé de vraies promos, qui atteignent plusieurs centaines d'euros sur certains modèles, alors que le Black Friday n'est que pour demain et qu'on est encore loin de minuit. Attention : il faut bien distinguer les plus gros deal en terme d'affichage (-50%, -60%, -70%) des vrais bons plans du Black Friday Amazon sur les smartphones, qui généralement sont ailleurs. Des promos peut être moins belles sur le papier mais qui concernent les produits de marque et qui comptent.

Depuis le début de ce Black Friday Amazon, nous scrutons les centaines rabais mis en ligne sur la page consacrée à l'opération. Et ce jeudi on a encore trouvé de nombreuses offres qui valent vraiment le détour sur les smartphones. A quelques heures du lancement du Black Friday ce vendredi à minuit, Amazon ait encore frémir les prix avec de nouveaux rabais tombés dans la journée journée ici et là.

Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon sur les smartphones

Des smartphones marquants de 2025 déjà dans les Black Friday Amazon

Parmi les offres du Black Friday Amazon, le Samsung Galaxy S25 sera certainement le plus apprécié. Sorti cette année, il reprend quasiment trait pour trait le design et les caractéristiques de son prédécesseur, le Galaxy S24. Malgré un manque d'innovation, il reste un excellent smartphone grâce à ses performances améliorées, son appareil photo toujours aussi convaincant et sa panoplie d'outils IA parfois gadgets, mais globalement utiles au quotidien. Le S25 conserve l'ADN de Samsung tout en peaufinant l'expérience utilisateur.

Autre grosse sortie de l'année déjà concernée par le Black Friday Amazon, le Google Pixel 10 mise avant tout sur la photo, son point fort traditionnel. Pour la première fois, le modèle de base intègre un téléobjectif permettant un zoom optique x5 et numérique jusqu'à x20. De quoi réaliser des clichés riches en détails, bien que le zoom manque parfois de finesse. Le Pixel 10 Pro pousse encore plus loin avec un mode "zoom pro" qui reconstitue les détails perdus grâce à l'IA. Malheureusement, les performances générales ne sont pas encore au rendez-vous.

Le Black Friday Amazon se penche aussi sur les smartphones Xiaomi, qui a innové sur la partie photo avec les 15T et 15T Pro en 2025, notamment grâce à un nouveau module téléobjectif x5 sur le Pro développé avec Leica. Le mode portrait est aussi amélioré avec un meilleur bokeh. Mais la vraie nouveauté est la technologie "Offline Communication" qui permet à deux 15T de communiquer sans réseau jusqu'à 2km de distance. Un argument original mais au final assez gadget.

Enfin, le Nothing Phone (3a) Pro sorti lui aussi ces derniers mois, se distingue par son design transparent signature laissant apparaître certains composants. Le dos arbore aussi le système Glyph composé de LED personnalisables pour les notifications. Côté performances et photo, le (3a) Pro assure sans véritablement impressionner. Son gros point fort reste sa surcouche logicielle Nothing OS 3.1 qui regorge d'options de personnalisation uniques. Mais le bouton dédié à l'application Essential Space déçoit.