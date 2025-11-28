Des AirPods Pro à prix cassé ?! Apple a sorti sa baguette magique pour le vendredi du Black Friday

Les AirPods Pro, le must des écouteurs Bluetooth d'Apple, sont proposés à prix réduit pour le Black Friday ce vendredi 28 novembre.

C'était attendu et cela se vérifie d'heure en heure durant ce Black Friday 2025 ! Si vous cherchez des AirPods en promo, c'est vers les AirPods Pro 2 qu'il faut se tourner pour profiter du meilleur rapport qualité-prix ! Dès le début de journée ce vendredi 28 novembre, les petits écouteurs Bluetooth sont en grosse promo.

La raison est connue ! L'arrivée des AirPods Pro 3 à la rentrée a rebattu le marché. Certes, ils sont (fort logiquement) plus performants mais cela ne rend pas leurs aînés totalement obsolètes pour autant. Bien au contraire : les AirPods Pro 2 deviennent aujourd'hui l'option maligne pour les amateurs de bon son qui veulent se faire plaisir durant ce Black Friday.

Amazon, CDiscount, Rakuten... On les trouve partout à prix réduit, parfois même sous la barre des 200 euros pour des écouteurs vendus encore 229 euros il y a quelques jours seulement. Il n y a plus qu'à faire votre choix dans la liste ci-dessous !

AirPods Pro 2

Que proposent-ils ? La puce H2 fait le travail et bien plus que ça ! Réduction de bruit deux fois plus efficace que sur la génération précédente, mode transparence qui sait faire le tri entre les nuisances sonores et les voix humaines, détection de conversation qui coupe le son quand vous parlez... Tout y est.

Côté pratique, rien à redire. Apple promet sur les AirPods Pro 2 six heures d'autonomie par charge, 30h avec le boîtier MagSafe. Ils bénéficient aussi d'une connexion USB-C compatible pour les derniers iPhone. L'audio spatial suit vos mouvements de tête et la fonction "Dis Siri" répond parfaitement.

Les AirPods Pro 3 font-ils mieux ? Oui, sans aucun doute. Mais à quel prix ? 249 euros au minimum... Les Pro 2, désormais plus accessibles, offrent donc 90% de l'expérience pour une facture allégée. Pour la majorité des utilisateurs, ce sera amplement suffisant. Et c'est précisément ce qui en fait le bon plan du moment durant ce Black Friday 2025 !

Si vous cherchez à comparer les versions et les prix ou recherchez des conseils avant de faire votre choix, vous pouvez retrouver notre guide dédié aux AirPods durant le Black Friday via le lien ci-dessus. Il comprend la dernière sélection de la rédaction de Linternaute.com.