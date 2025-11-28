Black Friday iPhone 17 : les meilleurs prix du jour sur les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max

Le Black Friday, qui a débuté ce vendredi 28 novembre en France, a déjà mis les prix des iPhone 17 à rude épreuve.

Les iPhone 17 et iPhone 17 Pro sont les derniers nés de la gamme des smartphones d'Apple. Et, une fois n'est pas coutume, ils ont reçu un accueil plutôt encourageant de la presse spécialisée, en particulier les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, aux performances inégalées. Le public semble suivre puisqu'Apple se prépare à produire près de 100 millions d'unités pour la fin de l'année, un chiffre revu à la hausse par rapport aux prévisions (90 millions) et surtout bien au-dessus de celui des iPhone 16 l'année dernière.

Selon Reuters, la firme aurait demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production du modèle d'au moins 30%. Cette frénésie, si elle se confirme, ne devrait pas inciter beaucoup Apple et ses revendeurs à faire baisser les prix, mais une surprise est encore possible ! La preuve avec des rabais déjà frémissants qui mettent les prix des tout derniers smartphones d'Apple à rude épreuve.

L'iPhone 17 a atteint son meilleur prix autour de 829,99 euros ce matin chez Rakuten. Dans sa version Pro, le tout dernier smartphone d'Apple est passé sous les 1200 euros chez Rue du Commerce au lieu de 1329,99 euros sur l'Apple Store. L'iPhone 17 Pro Max enfin, le smartphone le plus haut de gamme d'Apple à ce jour, affiche moins de 1300 euros au lieu des 1479 euros de départ.

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 17

iPhone 17 256Go Blanc

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro 256 Go

Les meilleurs prix du Black Friday sur l'iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max 256 Go

Notre sélection en live de toutes les meilleures offres du Black Friday sur les iPhone d'Apple :

iPhone 17 Pro et Pro Max, la crème du haut de gamme

L'iPhone 17 est doté d'un écran de 6,3 pouces, amélioré avec ProMotion et allant jusqu'à 120 Hz. Son système à deux caméras Fusion 48 MP, qui intègre un zoom de qualité optique 2x, offre des photos en super haute résolution par défaut. Mais la principale nouveauté dans l'usage réside dans la caméra avant dite "Center Stage" de 18 MP, permettant un cadrage flexible pour des selfies "plus intelligents".

Dans la version Pro de l'iPhone 17, Apple a intégré le système Caméra pro ultime à l'arrière : des caméras 48 MP et un zoom de qualité optique 8x, "le plus puissant jamais vu sur iPhone". Le smartphone dispose par ailleurs de la Puce A19 Pro GPU 6 cœurs. L'autonomie est décuplée, avec jusqu'à 31 heures de lecture vidéo. Et l'iPhone 17 Pro Max, lui, va encore plus loin. Il passe sur un écran de 6,9 pouces. Pas de réelle plus-value côté caméras, ni côté puce, mais l'autonomie augmente encore avec une promesse de 37 heures de lecture vidéo.